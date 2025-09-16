Advertisement

غزة تحترق في أوّل أيام الاجتياح.. أحياء كاملة تحت النار

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:28
Doc-P-1417909-638936622306125556.png
Doc-P-1417909-638936622306125556.png photos 0
استُشهد أكثر من مئة فلسطيني، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية مركّزة على مدينة غزة، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية داخل المدينة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" أن 106 فلسطينيين سقطوا منذ فجر اليوم، بينهم 91 في مدينة غزة وحدها، فيما استهدفت إحدى الضربات مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء توسيع عملياته العسكرية تمهيدًا للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، بعد نحو أسبوعين من القصف التمهيدي على محاور شرق وجنوب وشمال المدينة.

واستهدفت الغارات حي تل الهوا جنوب غرب غزة، حيث تعرضت البنايات السكنية ومدرسة تؤوي نازحين وخيام غرب المدينة للقصف، فيما شملت الهجمات أحياء الشيخ رضوان والكرامة ومنطقة الأمن العام شمال غزة.

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات مفخخة في مناطق سكنية سابقة ضمن محاور تقدمه نحو قلب المدينة.
