غزة تحترق في أوّل أيام الاجتياح.. أحياء كاملة تحت النار

وذكرت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" أن 106 فلسطينيين سقطوا منذ فجر اليوم، بينهم 91 في مدينة غزة وحدها، فيما استهدفت إحدى الضربات مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء توسيع عملياته العسكرية تمهيدًا للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، بعد نحو أسبوعين من القصف التمهيدي على محاور شرق وجنوب وشمال المدينة.واستهدفت حي تل الهوا ، حيث تعرضت البنايات السكنية ومدرسة تؤوي نازحين وخيام غرب المدينة للقصف، فيما شملت الهجمات أحياء الشيخ والكرامة ومنطقة شمال غزة.وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات مفخخة في مناطق سكنية سابقة ضمن محاور تقدمه نحو قلب المدينة.