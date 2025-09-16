Advertisement

طهران تعلّق على البيان الأميركي بشأن أحداث داخلية إيرانية: تدخل وخداع

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:30
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، أشارت فيه إلى أن "اسمها لن ينسى أبدا، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يمثل لائحة اتهام حاسمة ضد جرائم طهران بحق الإنسانية".
وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للكرامة وحياة أفضل"، مؤكدة "استمرار ممارسة أقصى الضغوط على نظام طهران لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وجيرانه".

واختتم البيان بالقول إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها للتأكد من أن الانتهاكات التي ارتكبت تُحاسب، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة، وضغوط دبلوماسية مستمرة على طهران".

على الأثر، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بيانا للخارجية الإيرانية جاء فيه: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيان وزارة الخارجية الأميركية، المليء بالنفاق والخداع والوقاحة، بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل 3 اعوام، وتعتبره مثالا واضحا على التدخل الأميركي العدواني والإجرامي في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وأضاف البيان: "لا يمكن لأي إيراني عاقل ووطني أن يصدق ادعاءات الصداقة والتعاطف التي يطلقها نظامٌ له تاريخٌ طويلٌ في التدخل في الشؤون الإيرانية وارتكاب جرائمَ متنوعةٍ ضد الإيرانيين وآخرها التواطؤ مع الكيان الصهيوني في مهاجمة المنشآت النووية وقتل العلماء الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري والنساء والأطفال خلال الهجوم الإجرامي في حزيران الماضي".

وتابع البيان: "أميركا بصفتها أكبر داعمٍ للكيان الصهيوني المحتل والمجرم، الذي قتل أكثر من 65 ألف شخصٍ بريء (في غزة)، معظمهم من النساء والأطفال، في أقل من عامين فقط، وبصفتها دولة تُعدّ العنصرية والتمييز العنصري جزءا من ثقافتها الحاكمة والسياسية، فانها لا تملك أي أهلية للتعليق على المفاهيم السامية لحقوق الإنسان".

واختتمت الخارجية الإيرانية بالقول: إن "الشعب الإيراني الواعي وثاقب النظر يُقيّم ادعاءات الساسة الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان في ضوء ممارساتهم المخادعة والإجرامية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة غرب آسيا، ولن ينسى أو يغفر أبدا الجرائم الوحشية والتدخلات غير القانونية والمستمرة للجهاز الحاكم الأميركي ضد بلدنا".
