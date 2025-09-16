الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو وسط غزة.. وبرج جديد يتحوّل إلى ركام

Advertisement

استهدف قصف إسرائيلي برج الظافر 5 في تل الهوا غزة.وكانت القوات دمرت عدة أبراج سكنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، منها برج السوسي، وبرج مشتهى، وبرجي الرؤيا السكني والتجاري، حيث قال الجيش إنه ينوي "تكثيف وتيرة ضرباته محددة الأهداف لإلحاق ضرر بالبنية التحتية لحماس، وتقليل التهديد الذي تشكله قواتها".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحافيين "ما بدأناه الليلة الماضية هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة"، مشيرا الى أن الجيش يقدّر وجود ألفين الى ثلاثة آلاف مقاتل من في المدينة.وأكد أن القوات تتقدم نحو وسط المدينة التي تعرّضت لقصف إسرائيلي مكثّف على مدى الأسابيع الأخيرة.كما أوضح "وسّعت العملية البرية في المعقل الأساسي لحماس في غزة، وهو مدينة غزة".من جانبه، قال إن مدينة غزة "تحترق"، مشيرا الى أن الجيش "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد والجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".وتحوّل معظم مدينة غزة إلى أنقاض جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، بحسب "فرانس برس".(العربية)