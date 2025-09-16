27
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو وسط غزة.. وبرج جديد يتحوّل إلى ركام
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:41
A-
A+
استهدف قصف إسرائيلي برج الظافر 5 في تل الهوا
جنوب مدينة
غزة.
وكانت القوات
الإسرائيلية
دمرت عدة أبراج سكنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، منها برج السوسي، وبرج مشتهى، وبرجي الرؤيا السكني والتجاري، حيث قال الجيش إنه ينوي "تكثيف وتيرة ضرباته محددة الأهداف لإلحاق ضرر بالبنية التحتية لحماس، وتقليل التهديد الذي تشكله قواتها".
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحافيين "ما بدأناه الليلة الماضية هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة"، مشيرا الى أن الجيش يقدّر وجود ألفين الى ثلاثة آلاف مقاتل من
حماس
في المدينة.
وأكد أن القوات تتقدم نحو وسط المدينة التي تعرّضت لقصف إسرائيلي مكثّف على مدى الأسابيع الأخيرة.
كما أوضح "وسّعت
قيادة المنطقة الجنوبية
العملية البرية في المعقل الأساسي لحماس في غزة، وهو مدينة غزة".
من جانبه، قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
إن مدينة غزة "تحترق"، مشيرا الى أن الجيش "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد والجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".
وتحوّل معظم مدينة غزة إلى أنقاض جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين، بحسب "فرانس برس".(العربية)
