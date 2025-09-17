غوتيريش: فرص نهاية النزاع في أوكرانيا ضئيلة

27
نقلت "اسوشييتد برس" عن أمين عام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش قوله أن "فرص التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع الأوكراني ضئيلة رغم لقاء الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين
"
تصريح غوتيريش جاء في دردشة مع الصحافيين في
نيويورك
أمس، وأضاف: "لست متفائلا بشأن إحراز تقدم على المدى
القصير
في عملية السلام في
أوكرانيا
".
وأوضح أن "مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير وأخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل".
