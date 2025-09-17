غوتيريش: فرص نهاية النزاع في أوكرانيا ضئيلة

Advertisement

نقلت "اسوشييتد برس" عن أمين عام أنطونيو غوتيريش قوله أن "فرص التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع الأوكراني ضئيلة رغم لقاء الرئيسين الأميركي والروسي "تصريح غوتيريش جاء في دردشة مع الصحافيين في أمس، وأضاف: "لست متفائلا بشأن إحراز تقدم على المدى في عملية السلام في ".وأوضح أن "مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير وأخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل".