Advertisement

عربي-دولي

وكالات إغاثة من غزة تحذر: العالم مطالب بالتحرك الفوري

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1418020-638936958922987176.png
Doc-P-1418020-638936958922987176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت أكثر من عشرين وكالة إغاثة رئيسية تعمل في قطاع غزة نداءً عاجلاً إلى قادة العالم للتدخل الفوري، بعد أن خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لأول مرة إلى أن ما يجري في القطاع يشكّل إبادة جماعية.
Advertisement

وجاء في رسالة الوكالات أن ما تشهده غزة ليس مجرد كارثة إنسانية غير مسبوقة، بل إبادة حقيقية تتجلى في أعداد الضحايا ومعاناة السكان اليومية، مؤكدين أنهم شاهدوا بأعينهم الوفيات المروعة والظروف غير الإنسانية.

وحذر قادة الوكالات من أن عسكرة المساعدات الإنسانية تحوّلها إلى "أداة مميتة"، مشيرين إلى أن آلاف المدنيين تعرضوا لإطلاق النار أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات. ودعوا الحكومات إلى وقف هذا النزيف ومنع استمرار العنف والاحتلال الذي يهدد بفناء الحياة في القطاع.

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع اتساع نطاق العمليات البرية الإسرائيلية في مدينة غزة ضمن ما يسمى عملية "عربات جدعون 2". فقد أعلن جيش الاحتلال أن فرقتين عسكريتين بدأت عملهما داخل المدينة، على أن تنضم فرقة ثالثة قريباً، فيما شدد رئيس الأركان إيال زامير على تعميق العمليات وصولاً إلى قلب المدينة.

وفي هذا السياق، أكد خبراء أمميون أن أي هجوم واسع على غزة ستكون نتائجه كارثية على المدنيين، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع تفاقم الإبادة والمجاعة. كما شدد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند على أن ما خلصت إليه لجنة التحقيق الأممية يعكس الواقع اليومي الذي يعيشه سكان غزة والعاملون الإنسانيون هناك، مؤكداً أن القانون الدولي يُلزم بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سيحيل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب خطورته، واصفاً ما يحدث بأنه "تدمير منهجي للمدينة" وغير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً. وأضاف أن إسرائيل ماضية في حربها حتى النهاية ولا تُبدي انفتاحاً على أي محادثات سلام جدية.

وبحسب إحصاءات أممية، خلّفت الحرب منذ السابع من تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف قتيل و165 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال.
 
 
مواضيع ذات صلة
وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية تطالب إسرائيل بمنح الصحافيين حرية الوصول إلى قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/09/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بفرض وقف فوري للنار في غزة
lebanon 24
17/09/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفلسطينية: نثمن الدور المحوري لمصر في إغاثة غزة والتحضير لإعادة الإعمار
lebanon 24
17/09/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم تحذر: لا عودة عن المطالب ولا تنازل عن الكرامة
lebanon 24
17/09/2025 10:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

المجتمع الدولي

الأمين العام

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:06 | 2025-09-17
02:32 | 2025-09-17
02:12 | 2025-09-17
01:59 | 2025-09-17
01:40 | 2025-09-17
01:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24