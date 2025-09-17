28
ترامب يهنئ مودي بعيد ميلاده
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:36
A-
A+
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطوة تفتح الباب أمام إمكانية تهدئة حدة التوترات بين
واشنطن
ونيودلهي في ظل الخلافات الحادة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية ومشتريات الهند من
النفط
الروسي، رغم
العقوبات
الأميركية المفروضة على
موسكو
.
وقال
ترامب
عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالاً "رائعاً" مع القائد الهندي وتمنى له عيد ميلاد سعيداً.
وأضاف "إنه يقوم بعمل ضخم... ناريندرا، شكراً على دعمك لإنهاء الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا".
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الاتصال جاء في الوقت الذي استأنف فيه البلدان المحادثات التجارية هذا الأسبوع، وهي المحادثات التي وصفها الجانبان بالإيجابية، حيث يحاولان إعادة تهيئة العلاقات الثنائية بعد قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية للسوق الأميركية، منها 25% رسوماً عقابية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي.
من جانبه، شكر رئيس الوزراء الهندي ترامب على تمنياته بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، مؤكداً التزامه بتحسين العلاقات الهندية الأميركية.
وقال مودي في منشور على منصة إكس: "مثلك تماماً، أنا أيضاً ملتزم بالكامل برفع الشراكة الشاملة والعالمية بين الهند والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة، نحن ندعم مبادراتكم نحو الحل السلمي للصراع الأوكراني".
