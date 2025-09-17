Advertisement

من غزة.. تحذير من "توقف الخدمات الصحية بشكل كامل"

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:53
حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل في محافظات القطاع، بسبب منع إسرائيل محاولات توريد الوقود.
وقالت الوزارة في بيان على منصة "فيسبوك"، إن "الجيش الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة".


وذكرت الوزارة أنّ "إسرائيل تُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود إلى مستشفيات غزة والشمال"، وأضافت: "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".
 

وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وسيارات الإسعاف، ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط".
 


وأكدت الوزارة أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة"، مناشدةً الجهات المعنية كافة التدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة. (إرم نيوز)
