28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من غزة.. تحذير من "توقف الخدمات الصحية بشكل كامل"
Lebanon 24
17-09-2025
|
06:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت
وزارة الصحة في غزة
، اليوم الأربعاء، من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل في محافظات القطاع، بسبب منع
إسرائيل
محاولات توريد الوقود.
Advertisement
وقالت الوزارة في بيان على منصة "
فيسبوك
"، إن "الجيش
الإسرائيلي
يُفشل وبشكل متعمد محاولات
منظمة الصحة العالمية
لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة".
وذكرت الوزارة أنّ "إسرائيل تُصر على منع
منظمة الصحة
العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود إلى
مستشفيات غزة
والشمال"، وأضافت: "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".
وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وسيارات الإسعاف، ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط".
وأكدت الوزارة أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة"، مناشدةً الجهات المعنية كافة التدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"
Lebanon 24
أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"
17/09/2025 20:02:43
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس
17/09/2025 20:02:43
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: كل مقدمي الخدمات الصحية يرفضون مغادرة مدينة غزة
Lebanon 24
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: كل مقدمي الخدمات الصحية يرفضون مغادرة مدينة غزة
17/09/2025 20:02:43
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "مجاعة جماعية" في غزة
Lebanon 24
تحذير من "مجاعة جماعية" في غزة
17/09/2025 20:02:43
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
وزارة الصحة في غزة
الخدمات الصحية
مستشفيات غزة
وزارة الصحة
منظمة الصحة
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
Lebanon 24
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
13:00 | 2025-09-17
17/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
Lebanon 24
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
12:53 | 2025-09-17
17/09/2025 12:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
Lebanon 24
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
12:48 | 2025-09-17
17/09/2025 12:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
Lebanon 24
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
12:00 | 2025-09-17
17/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
Lebanon 24
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
11:26 | 2025-09-17
17/09/2025 11:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
Lebanon 24
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
08:03 | 2025-09-17
17/09/2025 08:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-17
"الإنتحار" يهدّد إسرائيل.. خفايا كثيرة في دراسة
12:53 | 2025-09-17
لهذا السبب... بريطانيا تلغي تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب
12:48 | 2025-09-17
فرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ السريع لخارطة طريق السويداء
12:00 | 2025-09-17
تركيا أمام خطر إسرائيليّ.. صحيفة فرنسية تتحدّث
11:26 | 2025-09-17
توتر على طريق دمشق ـ السويداء... ماذا يجري؟
11:11 | 2025-09-17
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 20:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24