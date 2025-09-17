من غزة.. تحذير من "توقف الخدمات الصحية بشكل كامل"

حذرت ، اليوم الأربعاء، من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل في محافظات القطاع، بسبب منع محاولات توريد الوقود.

Advertisement



وقالت الوزارة في بيان على منصة " "، إن "الجيش يُفشل وبشكل متعمد محاولات لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة".





وذكرت الوزارة أنّ "إسرائيل تُصر على منع العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود إلى والشمال"، وأضافت: "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".





وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وسيارات الإسعاف، ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط".