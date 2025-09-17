Advertisement

بسبب الفلافل... تسمم 23 طالباً

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:59
Doc-P-1418190-638937216678764599.jpg
Doc-P-1418190-638937216678764599.jpg photos 0
تعرض 23 طالبا أردنيا في مدرستين منفصلتين بمحافظة إربد للتسمم الغذائي إثر تناولهم وجبة فلافل.
 
وقالت مصادر لـ "عمون"، إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء جمعت عينات من بواقي الطعام في المدرستين لمعرفة المادة المتسببة بالتسمم، كما أخذت عينات من المطعم الذي تشترى منه وجبات "الفلافل".
وأخذت وزارة الصحة عينات من الطلبة الذين أصيبوا بالتسمم لمعرفة نوعية الجرثومة المتسببة به والوقوف على ملابسات الحادثة.

من جهته، قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الأردنية أيمن المقابلة، صباح اليوم الاربعاء، إن 8 حالات من أصل 23 فقط دخلوا المستشفى للمراقبة والمتابعة، فيما غادرت بقية الحالات بعد تلقي العلاج. وأضاف أن الطلبة المصابين بالتسمم هم من مدرستين اثنتين إحداهما أساسية.

وأكد المسؤول الأردني على أن عمال مطعم الفلافل غير حاصلين على شهادات خلو أمراض، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيا لحين الوقوف على الملابسات.
