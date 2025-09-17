Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب تهدد: سنرد على أي خطوات أوروبية ضدنا

Lebanon 24
17-09-2025 | 09:24
قال وزير خارجية إسرائيل بعد إعلان خطة العقوبات الأوروبية "إن توصيات مجلس المفوضية الأوروبية مشوهة أخلاقيا وسياسيا".
وأكد "أن اتخاذ أي خطوات ضد إسرائيل سيضر مصالح أوروبا نفسها".
أضاف: سنرد على أي خطوات ضدنا ونأمل ألا نضطر إلى ذلك. (الجزيرة)
 
