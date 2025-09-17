تل أبيب تهدد: سنرد على أي خطوات أوروبية ضدنا

Advertisement

قال وزير خارجية بعد إعلان خطة الأوروبية "إن توصيات مجلس مشوهة أخلاقيا وسياسيا".وأكد "أن اتخاذ أي خطوات ضد إسرائيل سيضر مصالح نفسها".أضاف: سنرد على أي خطوات ضدنا ونأمل ألا نضطر إلى ذلك. (الجزيرة)