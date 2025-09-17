Advertisement

عربي-دولي

لهذا السبب... بريطانيا ألغت تحليق مقاتلات "إف 35" خلال زيارة ترامب

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:53
أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية إلغاء الجزء الأبرز من العرض الجوي المقرر يوم الأربعاء، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان من المقرر أن تشارك مقاتلات "إف 35" في التحليق فوق قلعة وندسور، إلا أن هذه المشاركة تم إلغاؤها.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن سبب إلغاء هذا الاستعراض هو الرياح القوية وانخفاض مستوى الغيوم فوق العاصمة البريطانية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24