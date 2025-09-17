ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة

Advertisement

من المقرر أن يلتقي ، رون ديرمر، في مع مبعوث ، ، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.كما يتواجد كبار المسؤولين القطريين في لندن، حيث سيعقدون اجتماعات منفصلة مع ويتكوف، وفقاً لمصدرين مطلعين على التفاصيل.وأفاد مصدر مطلع أن يتوسطون حالياً بين وقطر في محاولة لإيجاد حل من شأنه تجاوز الأزمة التي سببتها الضربة ضد كبار مسؤولي في ، وإعادة القطريين إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس.وأشار المصدر إلى أن الأميركيين يحثون إسرائيل على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وحل الأزمة مع القطريين.