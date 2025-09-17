Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة

Lebanon 24
17-09-2025 | 14:28
من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في لندن مع مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.
كما يتواجد كبار المسؤولين القطريين في لندن، حيث سيعقدون اجتماعات منفصلة مع ويتكوف، وفقاً لمصدرين مطلعين على التفاصيل.


وأفاد مصدر مطلع أن الأميركيين يتوسطون حالياً بين إسرائيل وقطر في محاولة لإيجاد حل من شأنه تجاوز الأزمة التي سببتها الضربة الإسرائيلية ضد كبار مسؤولي حماس في الدوحة، وإعادة القطريين إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس.


وأشار المصدر إلى أن الأميركيين يحثون إسرائيل على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وحل الأزمة مع القطريين.
