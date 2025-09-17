Advertisement

عربي-دولي

وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.. هذا ما قامت به فنزوبلا

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1418370-638937724962959103.png
Doc-P-1418370-638937724962959103.png photos 0
أطلقت فنزويلا تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكاريبي، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز بأنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات وإظهار السيادة.
وأوضح بادرينو، في تصريح على التلفزيون الرسمي، أن أكثر من 2500 جندي يشاركون في التدريبات على جزيرة لا أورشيلا، التي تبعد قرابة 180 كيلومترا عن ساحل فنزويلا، مدعومين بـ12 سفينة حربية و22 طائرة و20 زورق ميليشيا ومدفعية.

ويشارك فرع الميليشيا في الجيش الفنزويلي، الذي يضم عناصر احتياط وأعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم وعمال شركات الدولة والمتقاعدين، إلى جانب القوات النظامية.
 
وقال بادرينو، إن التدريبات، التي ستستمر ثلاثة أيام، ستتضمن محاكاة إنزال القوات والدفاع الجوي وعمليات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية ومهام القوات الخاصة، ووصف الفكرة بأنها تقوم على مفهوم "شعب مسلح ومستعد". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
