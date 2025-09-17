وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.. هذا ما قامت به فنزوبلا

Advertisement

أطلقت تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكاريبي، وسط تصاعد التوترات مع ، في خطوة وصفها بادرينو لوبيز بأنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات وإظهار السيادة.وأوضح بادرينو، في تصريح على التلفزيون الرسمي، أن أكثر من 2500 جندي يشاركون في التدريبات على لا أورشيلا، التي تبعد قرابة 180 كيلومترا عن ساحل فنزويلا، مدعومين بـ12 سفينة حربية و22 طائرة و20 زورق ميليشيا ومدفعية.ويشارك فرع الميليشيا في الجيش ، الذي يضم عناصر احتياط وأعضاء من الحاكم وعمال شركات الدولة والمتقاعدين، إلى جانب القوات النظامية.