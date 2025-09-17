Advertisement

عربي-دولي

في أميركا.. مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين بإطلاق نار

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:27
في حادث مأساوي، قُتل 3 من ضباط الشرطة وأُصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا الأميركية. 
وأكدت السلطات، أن ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب اثنان في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا، فيما هرع حاكم الولاية جوش شابيرو إلى موقع الحادث.

وذكر مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية، كريستوفر باريس، أن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، في إطلاق نار في بلدة كودوروس.

وأضاف باريس، للصحفيين أن مطلق النار لقي حتفه أيضا.

وتابع باريس: "بوسعي أن أؤكد أن خمسة شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة"، بينما نُقل الشرطيان الجريحان إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

من جانبه قال حاكم الولاية جوش شابيرو: "نحن ننعى فقدان ثلاثة أرواح غالية ممن خدموا في هذه المقاطعة، وهذه الولاية، وهذا البلد".

وأوضحت السلطات أن التحقيق جار في بلدة نورث كودوروس، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومترا غرب فيلادلفيا، بالقرب من حدود ولاية ماريلاند.(سكاي نيوز)

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24