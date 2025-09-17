Advertisement

عربي-دولي

بعد قراره تصنيفها كجماعة إرهابية.. ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة "أنتيفا"

17-09-2025 | 23:30
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة "أنتيفا" صاحبة الشعارات المناهضة للفاشية كجماعة إرهابية، داعياً لإجراء تحقيق شامل مع مموّلي المنظمة وفقا لأعلى المعايير القانونية.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "يسرّني أن أبلغ العديد من الأميركيين الوطنيين أنّني بصدد تصنيف أنتيفا، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".
 
وأضاف: "كما سأوصي بشدة بإجراء تحقيق شامل مع مموّلي أنتيفا وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية".

وعلق مسؤول في البيت الأبيض على قرار ترامب وقال لشبكة "سي إن إن": "هذا مجرد إجراء واحد من بين العديد من الإجراءات التي سيتخذها الرئيس لمعالجة المنظمات اليسارية التي تغذي العنف السياسي". (روسيا اليوم) 
