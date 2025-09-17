بعد قراره تصنيفها كجماعة إرهابية.. ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة "أنتيفا"

أعلن الرئيس الأميركي تصنيف جماعة "أنتيفا" صاحبة الشعارات المناهضة للفاشية كجماعة إرهابية، داعياً لإجراء تحقيق شامل مع مموّلي المنظمة وفقا لأعلى المعايير القانونية.

وكتب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "يسرّني أن أبلغ العديد من الوطنيين أنّني بصدد تصنيف أنتيفا، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".

وأضاف: "كما سأوصي بشدة بإجراء تحقيق شامل مع مموّلي أنتيفا وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية".وعلق مسؤول في على قرار ترامب وقال لشبكة " إن": "هذا مجرد إجراء واحد من بين العديد من الإجراءات التي سيتخذها الرئيس لمعالجة المنظمات اليسارية التي تغذي العنف السياسي". (روسيا اليوم)