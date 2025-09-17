قناة "أي بي سي" توقف برنامج جيمي كيميل الشهير.. ما السبب؟

أعلنت قناة "أي بي سي" التلفزيونية الأميركية عن وقف عرض برنامج " لايف" الذي كان يقدمه الفكاهي الشهير كيميل بعد تعليقاته على اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك.

Advertisement

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن البرنامج سيوقف "لأجل غير مسمى".

ويأتي ذلك بعد أن رجح جيمي كيميل وقوف للرئيس الأميركي الحالي وراء اغتيال تشارلي كيرك.



كما وجه كيميل اتهامات لممثلي "ماغا" المحافظ المؤيد لترامب بأنهم يحاولون تحقيق مكاسب سياسية على خلفية اغتيال كيرك. (روسيا اليوم)