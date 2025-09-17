Advertisement

عربي-دولي

قناة "أي بي سي" توقف برنامج جيمي كيميل الشهير.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1418383-638937749537707528.jpg
Doc-P-1418383-638937749537707528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قناة "أي بي سي" التلفزيونية الأميركية عن وقف عرض برنامج "جيمي كيميل لايف" الذي كان يقدمه الفكاهي الشهير جيمي كيميل بعد تعليقاته على اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك.
Advertisement
 
 
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن البرنامج سيوقف "لأجل غير مسمى".
 
 
ويأتي ذلك بعد أن رجح جيمي كيميل وقوف أنصار للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب وراء اغتيال تشارلي كيرك.

كما وجه كيميل اتهامات لممثلي تيار "ماغا" المحافظ المؤيد لترامب بأنهم يحاولون تحقيق مكاسب سياسية على خلفية اغتيال كيرك. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
رابطة الدوري الأميركي توقف ميسي.. ما السبب؟
lebanon 24
18/09/2025 09:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
lebanon 24
18/09/2025 09:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون لـ"أي بي سي": قطار يحوي على مواد خطرة خرج عن مساره في تكساس
lebanon 24
18/09/2025 09:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر
lebanon 24
18/09/2025 09:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

روسيا اليوم

جيمي كيميل

دونالد

مي كيم

روسيا

لي كي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-09-18
01:24 | 2025-09-18
01:16 | 2025-09-18
01:12 | 2025-09-18
00:15 | 2025-09-18
23:30 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24