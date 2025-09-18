Advertisement

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان

18-09-2025 | 01:24
وقّع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف "اتفاقية الدفاع الا

ستراتيجي المشترك"، "التي تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب "واس".
الأمير محمد بن سلمان

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أمير محمد

بن سلمان

الإسلام

محمد بن

