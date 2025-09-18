اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان

وقّع ولي السعودي بن عبدالعزيز آل ، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف "اتفاقية الدفاع الا اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك ستراتيجي المشترك"، "التي تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب "واس".

