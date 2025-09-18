30
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان
وقّع ولي
العهد
السعودي
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود
، ورئيس وزراء
جمهورية
باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف "اتفاقية الدفاع الا
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
ستراتيجي المشترك"، "التي تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب "واس".
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:30 | 2025-09-18
18/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
04:52 | 2025-09-18
18/09/2025 04:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
04:35 | 2025-09-18
18/09/2025 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:53 | 2025-09-18
18/09/2025 03:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
