تطويق غزة وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 تشرين الأول.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"

وأوضحت أن السيطرة الكاملة على مدينة غزة لن تبدأ إلا بعد ذلك، مشيرة إلى أن العملية ستتخذ شكل غارات وأن الجيش يقدر أن القتال في المدينة سيستمر لعدة أشهر.وبحسب الصحيفة، فقد جاءت هذه التفاصيل خلال إحاطة سرية أمام والدفاع في الإسرائيلي أمس الأربعاء.وقالت أحرنوت إن حركة تجري عمليات تجنيد جديدة، وأنها تعيد بناء الأنفاق، إلى جانب أنها تقوم بدراسة المعارك السابقة، وإعداد المتفجرات.وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة.إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن 99 فلسطينياً استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع، وفق ما نقلته (وفا).