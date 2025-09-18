Advertisement

عربي-دولي

تطويق غزة وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 تشرين الأول.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1418416-638937820477000871.webp
Doc-P-1418416-638937820477000871.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس نقلاً عن مسؤولة استخباراتية، عن أن تطويق مدينة غزة واحتلالها بالكامل وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 تشرين الأول المقبل. 
Advertisement

ولفتت المسؤولة الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تقدير بوجود 7500 مسلح بمدينة غزة.
 
وأوضحت أن السيطرة الكاملة على مدينة غزة لن تبدأ إلا بعد ذلك، مشيرة إلى أن العملية ستتخذ شكل غارات وأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن القتال في المدينة سيستمر لعدة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فقد جاءت هذه التفاصيل خلال إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وقالت يديعوت أحرنوت إن حركة حماس تجري عمليات تجنيد جديدة، وأنها تعيد بناء الأنفاق، إلى جانب أنها تقوم بدراسة المعارك السابقة، وإعداد المتفجرات.
 
وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة.
 
إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن 99 فلسطينياً استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء (وفا).


مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولة استخباراتية: احتلال مدينة غزة بالكامل لن يتم إلا بعد 6 تشرين الأول
lebanon 24
18/09/2025 13:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيلية بأن نحو ثلثي سكان مدينة غزة يرفضون المغادرة
lebanon 24
18/09/2025 13:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب من الموساد تسريع المحادثات مع الدول المرشحة لاستيعاب سكان غزة
lebanon 24
18/09/2025 13:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: من المقرر بناء 6 غواصات نووية جديدة في "سيفماش" بحلول عام 2030
lebanon 24
18/09/2025 13:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

يديعوت أحرونوت

وكالة الأنباء

لجنة الشؤون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-18
05:15 | 2025-09-18
04:52 | 2025-09-18
04:35 | 2025-09-18
03:53 | 2025-09-18
03:16 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24