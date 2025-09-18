30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تطويق غزة وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 تشرين الأول.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
18-09-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
، اليوم الخميس نقلاً عن مسؤولة استخباراتية، عن أن تطويق مدينة غزة واحتلالها بالكامل وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 تشرين الأول المقبل.
Advertisement
ولفتت المسؤولة الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تقدير بوجود 7500 مسلح بمدينة غزة.
وأوضحت أن السيطرة الكاملة على مدينة غزة لن تبدأ إلا بعد ذلك، مشيرة إلى أن العملية ستتخذ شكل غارات وأن الجيش
الإسرائيلي
يقدر أن القتال في المدينة سيستمر لعدة أشهر.
وبحسب الصحيفة، فقد جاءت هذه التفاصيل خلال إحاطة سرية أمام
لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع في
الكنيست
الإسرائيلي أمس الأربعاء.
وقالت
يديعوت
أحرنوت إن حركة
حماس
تجري عمليات تجنيد جديدة، وأنها تعيد بناء الأنفاق، إلى جانب أنها تقوم بدراسة المعارك السابقة، وإعداد المتفجرات.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن 99 فلسطينياً استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على
قطاع غزة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع، وفق ما نقلته
وكالة الأنباء
(وفا).
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولة استخباراتية: احتلال مدينة غزة بالكامل لن يتم إلا بعد 6 تشرين الأول
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولة استخباراتية: احتلال مدينة غزة بالكامل لن يتم إلا بعد 6 تشرين الأول
18/09/2025 13:01:23
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيلية بأن نحو ثلثي سكان مدينة غزة يرفضون المغادرة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيلية بأن نحو ثلثي سكان مدينة غزة يرفضون المغادرة
18/09/2025 13:01:23
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب من الموساد تسريع المحادثات مع الدول المرشحة لاستيعاب سكان غزة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب من الموساد تسريع المحادثات مع الدول المرشحة لاستيعاب سكان غزة
18/09/2025 13:01:23
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: من المقرر بناء 6 غواصات نووية جديدة في "سيفماش" بحلول عام 2030
Lebanon 24
بوتين: من المقرر بناء 6 غواصات نووية جديدة في "سيفماش" بحلول عام 2030
18/09/2025 13:01:23
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الشؤون الخارجية
الشؤون الخارجية
يديعوت أحرونوت
وكالة الأنباء
لجنة الشؤون
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:30 | 2025-09-18
18/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
04:52 | 2025-09-18
18/09/2025 04:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
04:35 | 2025-09-18
18/09/2025 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:53 | 2025-09-18
18/09/2025 03:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-18
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:15 | 2025-09-18
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
04:52 | 2025-09-18
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
04:35 | 2025-09-18
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
03:53 | 2025-09-18
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:16 | 2025-09-18
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24