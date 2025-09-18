أميركا استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية



قالت 5 مصادر مطلعة إن بعضا من أكبر الدبلوماسيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه إلى دمج حلفائها الأكراد في مع الإدارة المركزية في دمشق.وكان هؤلاء الدبلوماسيون في منصة سوريا الإقليمية وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس وصديقه منذ فترة طويلة.

وقال أحد المصادر التي تحدثت إلى رويترز، وهو مصدر أميركي، إن "بعض" الموظفين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهماتهم في إطار إعادة تنظيم الفريق.



وأضاف المصدر أن رحيل هؤلاء لن يؤثر على السياسة الأميركية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وبرّاك أو .

وذكرت المصادر، التي شملت أيضا 4 أشخاص هم دبلوماسيان غربيان ومصدران مقيمان بالولايات المتحدة، أن هذه التحركات كانت مفاجئة وغير طوعية، وأنها حدثت الأسبوع الماضي. ولم تتمكن رويترز من التأكد من السبب الرسمي لهذه التحركات.



وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على "قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري".



وأضاف "يواصل الموظفون الأساسيون العاملون على المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة". (سكاي نيوز عربية)