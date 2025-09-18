بكين: العالم بين السلام والحرب

Advertisement

حذرت من التدخل في شؤونها ومن مزيد من النزعات في ظل الصراعات الإقليمية.وقال الصيني خلال مراسم افتتاح في بكين "العالم الآن يقف في آخر: السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة".وقال إن تايوان تعد جزءا من بشكل مؤكد، مضيفا أن الشعبي يعد أداة قوية قادرة على الدفاع عن "التوحيد".وأضاف أن بكين لن تسمح مطلقا بنجاح .وأوضح أنها مستعدة لإحباط "أي تدخل عسكري خارجي" في أي وقت، وذلك دون ذكر أسماء دول بعينها. (سكاي نيوز عربية)