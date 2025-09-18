Advertisement

عربي-دولي

بكين: العالم بين السلام والحرب

18-09-2025 | 02:29
حذرت بكين من التدخل في شؤونها ومن مزيد من النزعات في ظل الصراعات الإقليمية.
وقال وزير الدفاع الصيني دونغ جون خلال مراسم افتتاح منتدى شيانغشان في بكين "العالم الآن يقف في مفترق طرق آخر: السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة".

وقال إن تايوان تعد جزءا من الصين بشكل مؤكد، مضيفا أن جيش التحرير الشعبي يعد أداة قوية قادرة على الدفاع عن "التوحيد".

وأضاف أن بكين لن تسمح مطلقا بنجاح الاستقلال التايواني.

وأوضح أنها مستعدة لإحباط "أي تدخل عسكري خارجي" في أي وقت، وذلك دون ذكر أسماء دول بعينها. (سكاي نيوز عربية) 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24