عربي-دولي

بعد انتهاء زيارة ترامب.. هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 02:49
أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيعلن نهاية الأسبوع الجاري، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وذلك بعد اختتام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وأرجأ ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، خشية أن يطغى الملف على المؤتمر الصحافي المشترك المزمع عقده، الخميس، بين الزعيمين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في تموز الماضي أن لندن ستتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ نحو عامين مع حركة حماس.
