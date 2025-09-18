30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد انتهاء زيارة ترامب.. هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "التايمز"
البريطانية
، أن رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، سيعلن نهاية الأسبوع الجاري، اعتراف بلاده رسمياً بدولة
فلسطين
، وذلك بعد اختتام زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الرسمية إلى
المملكة
المتحدة.
Advertisement
وأرجأ ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة
ترامب
، خشية أن يطغى الملف على المؤتمر الصحافي المشترك المزمع عقده، الخميس، بين الزعيمين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في
تموز
الماضي أن
لندن
ستتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ
إسرائيل
خطوات لتخفيف المعاناة في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ نحو عامين مع حركة
حماس
.
مواضيع ذات صلة
صحيفة التايمز : بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد زيارة ترامب
Lebanon 24
صحيفة التايمز : بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد زيارة ترامب
18/09/2025 13:01:44
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟.. وزير يكشف
Lebanon 24
هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟.. وزير يكشف
18/09/2025 13:01:44
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
18/09/2025 13:01:44
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين
Lebanon 24
لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين
18/09/2025 13:01:44
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
إسرائيل
المملكة
دونالد
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:30 | 2025-09-18
18/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
04:52 | 2025-09-18
18/09/2025 04:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
04:35 | 2025-09-18
18/09/2025 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:53 | 2025-09-18
18/09/2025 03:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-18
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:15 | 2025-09-18
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
04:52 | 2025-09-18
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
04:35 | 2025-09-18
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
03:53 | 2025-09-18
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:16 | 2025-09-18
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 13:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24