عربي-دولي

حرب أوكرانيا والهجوم على غزة على طاولة ترامب وستارمر

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:12
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات تركز على الشؤون العالمية بدلا من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرا غير مسبوق لرئيس أميركي.
وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أميركية في بريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني (205 مليارات دولار).

وستضفي هذه الصفقات، التي تتناول مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة، زخما جديدا على ما يعرف "بالعلاقة الخاصة" بين البلدين، وهي العلاقة التي حرص ستارمر على تعزيزها منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني.
