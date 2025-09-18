حرب أوكرانيا والهجوم على غزة على طاولة ترامب وستارمر

Advertisement

يلتقي الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، برئيس الوزراء في محادثات تركز على الشؤون العالمية بدلا من السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرا غير مسبوق لرئيس أميركي.وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها عربة ملكية برفقة ملك الملك وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أميركية في بريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني (205 مليارات دولار).وستضفي هذه الصفقات، التي تتناول مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة، زخما جديدا على ما يعرف "بالعلاقة الخاصة" بين البلدين، وهي العلاقة التي حرص ستارمر على تعزيزها منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني.