عربي-دولي

بمشاركة نحو 800 ألف شخص.. احتجاجات واسعة متوقعة بفرنسا ضد خطط التقشف الحكومية

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:14
من المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع فرنسا خلال إضرابات وطنية احتجاجا على خطط التقشف الحكومية، اليوم الخميس.
وتتوقع السلطات أن يشارك في الاحتجاج ما بين 700 ألف و800 ألف شخص.

وبالإضافة إلى التظاهرات السلمية، يتوقع القائم بأعمال وزير الداخلية برونو ريتايو حدوث أعمال تخريب. وتم تعبئة ما مجموعه 80 ألفا من أفراد قوات الأمن لهذا اليوم.
ومن المرجح أن تتسبب الإضرابات في تعطيل كبير لبعض جوانب الحياة العامة في فرنسا.

ومن المتوقع أن يشارك العديد من المعلمين في الإضراب، ومن المرجح أن تظل العديد من الصيدليات مغلقة.

كما يُتوقع إلغاء بعض الرحلات للقطارات بين المدن، وينبغي على سكان باريس الاستعداد لمشاكل كبيرة في وسائل النقل العام.
وزير الداخلية

القائم بأعمال

برونو ريتايو

قوات الأمن

فرنسا

باريس

بيرة

باري

