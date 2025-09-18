بمشاركة نحو 800 ألف شخص.. احتجاجات واسعة متوقعة بفرنسا ضد خطط التقشف الحكومية



وتتوقع السلطات أن يشارك في الاحتجاج ما بين 700 ألف و800 ألف شخص.



ومن المرجح أن تتسبب الإضرابات في تعطيل كبير لبعض جوانب الحياة العامة في فرنسا.

ومن المرجح أن تتسبب الإضرابات في تعطيل كبير لبعض جوانب الحياة العامة في فرنسا.



ومن المتوقع أن يشارك العديد من المعلمين في الإضراب، ومن المرجح أن تظل العديد من الصيدليات مغلقة.



كما يُتوقع إلغاء بعض الرحلات للقطارات بين المدن، وينبغي على سكان الاستعداد لمشاكل كبيرة في وسائل النقل العام.