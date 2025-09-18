بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة

أكد أن التعاون الاستراتيجي بين وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة، ويثبت بأن عصر الهيمنة الأحادية في العالم قد ولى.

Advertisement

وجاءت كلمات الرئيس خلال استقباله الروسي تسيفيليف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران تهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الطاقة.



وأوضح قائلا إن "النموذج الناجح للتعاون بين دولتين مستقلتين مثل إيران وروسيا يثبت أن عصر الأحادية والقوى المهيمنة قد انتهى".



وأضاف: "من خلال تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، سنتمكن من قيادة بلدينا نحو جديدة من النمو والازدهار والتقدم، دون أي حاجة للاعتماد على القوى الأحادية أو الخضوع لشروطها".