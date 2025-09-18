Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة

Lebanon 24
18-09-2025 | 04:35
Doc-P-1418482-638937922047945731.jpg
Doc-P-1418482-638937922047945731.jpg photos 0
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة، ويثبت بأن عصر الهيمنة الأحادية في العالم قد ولى.
وجاءت كلمات الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران تهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الطاقة.

وأوضح بزشكيان قائلا إن "النموذج الناجح للتعاون بين دولتين مستقلتين مثل إيران وروسيا يثبت أن عصر الأحادية والقوى المهيمنة قد انتهى".

وأضاف: "من خلال تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، سنتمكن من قيادة بلدينا نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار والتقدم، دون أي حاجة للاعتماد على القوى الأحادية أو الخضوع لشروطها".
الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

وزير الطاقة

الإيراني

الثنائي

سيرغي

