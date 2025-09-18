إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة

Advertisement

أكدت اليوم الخميس أنّ ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع التي سعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، أذن بفتح تحقيق بشأن جرائم في غزة.وقالت العامة الإسبانية في بيان "أصدر للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".وتشمل هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالة النزاع المسلح.(سكاي نيوز)