30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
النيابة العامة
الإسبانية
اليوم الخميس أنّ
مدريد
ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع
المحكمة الجنائية الدولية
التي سعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
Advertisement
ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن
المدعي العام
الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، أذن بفتح تحقيق بشأن جرائم
إسرائيل
في غزة.
وقالت
النيابة
العامة الإسبانية في بيان "أصدر
النائب العام
للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".
وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات
إسبانيا
في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".
وتشمل هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالة النزاع المسلح.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
18/09/2025 13:02:32
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتلفزيون العربي: نحتاج لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي حدثت في السويداء
Lebanon 24
الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتلفزيون العربي: نحتاج لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي حدثت في السويداء
18/09/2025 13:02:32
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: لا نتلقى ردا من الهيئات الدولية على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام كييف
Lebanon 24
الخارجية الروسية: لا نتلقى ردا من الهيئات الدولية على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام كييف
18/09/2025 13:02:32
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
18/09/2025 13:02:32
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة الجنائية الدولية
النيابة العامة
النائب العام
المدعي العام
نائب العام
الإسبانية
سكاي نيوز
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:30 | 2025-09-18
18/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
Lebanon 24
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
04:35 | 2025-09-18
18/09/2025 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
Lebanon 24
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:53 | 2025-09-18
18/09/2025 03:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
03:16 | 2025-09-18
18/09/2025 03:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-18
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
05:15 | 2025-09-18
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
04:35 | 2025-09-18
بزشكيان: التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للعلاقات بين الدول المستقلة
03:53 | 2025-09-18
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
03:16 | 2025-09-18
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
03:14 | 2025-09-18
بمشاركة نحو 800 ألف شخص.. احتجاجات واسعة متوقعة بفرنسا ضد خطط التقشف الحكومية
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 13:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24