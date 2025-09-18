Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة

Lebanon 24
18-09-2025
أكدت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس أنّ مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي سعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، أذن بفتح تحقيق بشأن جرائم إسرائيل في غزة.

وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".

وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".

وتشمل هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالة النزاع المسلح.(سكاي نيوز)
