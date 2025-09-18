30
عربي-دولي
اليوم.. الإحتلال الإسرائيلي كان يجب أن ينتهي
Lebanon 24
18-09-2025
|
05:59
A-
A+
يصادف اليوم الأربعاء 18 أيلول انتهاء المهلة التي حددتها
الجمعية العامة
للأمم المتحدة العام الماضي لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن
محكمة العدل الدولية
وإنهاء وجودها في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة.
وكان القرار الأممي رقم A/RES/ES-10/24، الصادر في
تموز
2024، قد أيد النتائج التي توصلت إليها محكمة
العدل الدولية
وطالب
إسرائيل
بإنهاء ما وصفه بـ"وجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، إضافة إلى سحب قواتها، وإلغاء سياساتها وممارساتها في الأراضي المحتلة، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة منذ بدء
الاحتلال
.
كما نص القرار على ضرورة السماح للفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، وضمان عدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وذلك في إطار التزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي.
ويأتي انقضاء المهلة في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية متوترة على وقع العمليات العسكرية
الإسرائيلية
والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة داخل
الأمم المتحدة
بعد انتهاء الفترة المحددة.
