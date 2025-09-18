Advertisement

عربي-دولي

اليوم.. الإحتلال الإسرائيلي كان يجب أن ينتهي

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1418510-638937974183267242.png
Doc-P-1418510-638937974183267242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصادف اليوم الأربعاء 18 أيلول انتهاء المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Advertisement

وكان القرار الأممي رقم A/RES/ES-10/24، الصادر في تموز 2024، قد أيد النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية وطالب إسرائيل بإنهاء ما وصفه بـ"وجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، إضافة إلى سحب قواتها، وإلغاء سياساتها وممارساتها في الأراضي المحتلة، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة منذ بدء الاحتلال.

كما نص القرار على ضرورة السماح للفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، وضمان عدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وذلك في إطار التزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي.

ويأتي انقضاء المهلة في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية متوترة على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة داخل الأمم المتحدة بعد انتهاء الفترة المحددة.
مواضيع ذات صلة
إنتهاء مهلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم
lebanon 24
18/09/2025 16:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن يشكل مؤتمر اليوم نقطة تحول تترجم في المواقف إلى خطوات لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين
lebanon 24
18/09/2025 16:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: أي وقف للقتال يجب أن ينتهي بتدمير حماس بالكامل ويجب وقف إدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
18/09/2025 16:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن غزة: الوضع الحالي يجب أن ينتهي
lebanon 24
18/09/2025 16:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة العدل الدولية

الجمعية العامة

الأمم المتحدة

العدل الدولية

محكمة العدل

الإسرائيلية

الفلسطينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:10 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
08:35 | 2025-09-18
08:06 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24