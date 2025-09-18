اليوم.. الإحتلال الإسرائيلي كان يجب أن ينتهي

Advertisement

يصادف اليوم الأربعاء 18 أيلول انتهاء المهلة التي حددتها للأمم المتحدة العام الماضي لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن وإنهاء وجودها في الأراضي المحتلة.وكان القرار الأممي رقم A/RES/ES-10/24، الصادر في 2024، قد أيد النتائج التي توصلت إليها محكمة وطالب بإنهاء ما وصفه بـ"وجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، إضافة إلى سحب قواتها، وإلغاء سياساتها وممارساتها في الأراضي المحتلة، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة منذ بدء .كما نص القرار على ضرورة السماح للفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، وضمان عدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وذلك في إطار التزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي.ويأتي انقضاء المهلة في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية متوترة على وقع العمليات العسكرية والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة داخل بعد انتهاء الفترة المحددة.