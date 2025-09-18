الأمن الداخلي في السويداء.. تحرير مختطفين وإعادتهم إلى ذويهم

نقلت ، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة العميد حسام الطحان قوله ان " الداخلي تمكنت بعد عمليات رصد متواصلة وبالتعاون مع في ريف من تحرير عدد من أبناء السويداء المختطفين، ويجري العمل على تسليمهم إلى ذويهم".

