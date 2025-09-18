Advertisement

عربي-دولي

الأمن الداخلي في السويداء.. تحرير مختطفين وإعادتهم إلى ذويهم

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:04
نقلت وكالة سانا السورية، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان قوله ان "قوات الأمن الداخلي تمكنت بعد عمليات رصد متواصلة وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق من تحرير عدد من أبناء السويداء المختطفين، ويجري العمل على تسليمهم إلى ذويهم".
مواضيع ذات صلة
قائد الأمن الداخلي في السويداء: اتخذنا قراراً بإعادة هيكلة الأمن العام في المحافظة
lebanon 24
18/09/2025 16:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: نرغب في أن تتم إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم
lebanon 24
18/09/2025 16:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بالسويداء: نرتب لدخول الوفد الحكومي إلى السويداء اليوم أو غدا
lebanon 24
18/09/2025 16:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي في السويداء: نشهد بداية انطلاقة جديدة لحل ملف المحافظة
lebanon 24
18/09/2025 16:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الأمن الداخلي

وكالة سانا السورية

قوات الأمن

السورية

السويدا

السويد

سورية

09:20 | 2025-09-18
09:10 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
08:35 | 2025-09-18
08:06 | 2025-09-18
