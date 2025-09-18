30
عربي-دولي
في فرنسا... احتجاج على تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية
Lebanon 24
18-09-2025
|
06:32
A-
A+
طوق محتجون مصنع لشركة "يورولينكس" العسكري في
مرسيليا
في
فرنسا
احتجاجا على تزويد الشركة
إسرائيل
بالمعدات العسكرية باعتبار أن "ذلك يجعلها شريكة في الإبادة الجماعية في
قطاع غزة
"،بحسب وكالة "نوفوستي" .
وأفادت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري غابرييل كاتالا بأن "المحتجين في مارسيليا قاموا بتطويق مصنع يورولينكس" وكتبت عبر منصة "إكس": "تحية للمتظاهرين الذين يحاصرون في هذه اللحظة مصنع يورولينكس لإنتاج الأسلحة في مارسيليا".
وكانت انطلقت اليوم في فرنسا مظاهرات جماهيرية احتجاجا على "إجراءات التقشف الصارمة التي اقترحتها الحكومة في ظل العجز المالي والدين العام الهائل. ومن المتوقع أن يشارك في هذه المظاهرات ما يصل إلى 900 ألف شخص".
وفي
باريس
، عملت
قوات الشرطة
على تفريق المحتجين الذين حاصروا مدخل حظيرة الحافلات باستخدام
الغاز
المسيل للدموع والهراوات.
