اتفاقيات سورية إسرائيلية قريبا.. ماذا سيحصل؟

أفاد مصدر في الخارجية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ وتل أبيب ستُبرمان "اتفاقيات متتالية" قبل نهاية العام الحالي.وقال المصدر الذي اشترط عدم هويته، "هناك تقدّم في المحادثات مع وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب "، مشيرا إلى أنّها "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية".وفي وقت سابق، إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".وأضاف أن "اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة ويجب أن تحترم مجال الجوي ووحدة أراضيها".وتابع قائلا إنه "إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن".وأكد الشرع أن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنها تلعب دور الوسيط.