Advertisement

عربي-دولي

اتفاقيات سورية إسرائيلية قريبا.. ماذا سيحصل؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1418531-638937996892430543.png
Doc-P-1418531-638937996892430543.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ دمشق وتل أبيب ستُبرمان "اتفاقيات متتالية" قبل نهاية العام الحالي.
Advertisement

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، "هناك تقدّم في المحادثات مع إسرائيل وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنّها "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".

وأضاف الشرع أن "اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها".

وتابع قائلا إنه "إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن".

وأكد الشرع أن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنها تلعب دور الوسيط.


مواضيع ذات صلة
"عمليّة خاطفة" قد تحصل قريباً... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن إيران و"حزب الله"؟
lebanon 24
18/09/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لزيارة وزارية سورية إلى لبنان قريبا وتشكيل لجنتين مختصتين
lebanon 24
18/09/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
lebanon 24
18/09/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
lebanon 24
18/09/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قال الرئيس السوري

أحمد الشرع

الإسرائيلي

الكشف عن

إسرائيل

السورية

تل أبيب

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:10 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
08:35 | 2025-09-18
08:06 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24