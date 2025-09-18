Advertisement

حماس تدعو إلى "أيام غضب" عالمية تضامناً مع غزة

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:38
Doc-P-1418534-638937999370295646.png
Doc-P-1418534-638937999370295646.png photos 0
دعت حركة "حماس" إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع قطاع غزة، احتجاجاً على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع".
وقالت الحركة في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم": "ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وتدمير الأبراج والبنايات وتهجير السكان قسراً".

وأضافت: "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة (19 و20 و21 أيلول) أيام مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت الدولي، وصوتاً موحداً لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار".

وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تشكل "مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان، وصوتاً هادراً ضد القتل والقصف والتجويع والتهجير القسري"، داعية الشعوب إلى تحويل الأيام الثلاثة إلى تظاهرات ومسيرات تضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة.
