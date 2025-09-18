حماس تدعو إلى "أيام غضب" عالمية تضامناً مع غزة

Advertisement

دعت حركة " " إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع ، احتجاجاً على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع".وقالت الحركة في بيان نقلته قناة " ": "ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وتدمير الأبراج والبنايات وتهجير السكان قسراً".وأضافت: "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة (19 و20 و21 أيلول) أيام غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت الدولي، وصوتاً موحداً لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار".وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تشكل "مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان، وصوتاً هادراً ضد القتل والقصف والتجويع والتهجير القسري"، داعية الشعوب إلى تحويل الأيام الثلاثة إلى تظاهرات ومسيرات تضغط على لوقف الحرب على غزة.