عربي-دولي
في حال ضم الضفة الغربية.. ماذا ستفعل الإمارات؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:06
ذكرت وكالة "
رويترز
"، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن
الإمارات
تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع
إسرائيل
إذا قررت حكومة
بنيامين
نتنياهو
ضم جزء أو كل
الضفة الغربية
المحتلة.
وبحسب المصادر، فإن أبوظبي أبلغت ائتلاف نتنياهو اليميني أن أي خطوة من هذا النوع تُعدّ "خطًا أحمر" للدولة الخليجية، مع احتمال أن تبدأ بسحب سفيرها كخطوة أولى، من دون أن يصل الأمر إلى قطع العلاقات بالكامل رغم تصاعد التوتر بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ عامين.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل خطوات إسرائيلية وُصفت بأنها تمهيد للضم، فيما يرى مراقبون أن نتنياهو قد يستخدم هذه الخطوة لتعزيز شعبيته قبل الانتخابات المقبلة. وتعارض
الأمم المتحدة
ومعظم دول العالم أي ضم للضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل مع
القدس
الشرقية عام 1967.
وقالت مصادر إسرائيلية للوكالة إن الحكومة في
تل أبيب
تعتقد أنها قادرة على إصلاح العلاقات المتوترة مع الإمارات، التي تُعد مركزًا تجاريًا رئيسيًا وأهم
الدول العربية
التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام 2020 إلى جانب البحرين والمغرب.
