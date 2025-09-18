30
عربي-دولي
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كادت طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" ان تتعرض لحادث جوي خطير أثناء عبورها المحيط
الأطلسي
وعلى متنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بعد رصد مراقب جوي اقتراب طائرة ركاب تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" من مسارها فوق أجواء لونغ آيلاند.
وبحسب وكالة "
بلومبرغ
" وتقارير مراقبة الطيران، أصدر المراقب أوامر عاجلة لقائد الطائرة المدنية بالانحراف 20 درجة إلى اليمين لتفادي أي تقاطع محتمل مع الطائرة الرئاسية، خاصة وأن الفارق بين الطائرتين لم يتجاوز ثمانية أميال، وهو ما وصفته شبكة "سي بي إس" بأنه "اقتراب مقلق" في واحدة من أكثر مناطق الملاحة الجوية ازدحامًا.
وأشارت "سبيريت إيرلاينز" في بيان إلى أن رحلتها التزمت بتعليمات المراقبة الجوية وهبطت بسلام في
بوسطن
، مؤكدة أن "السلامة على رأس أولويات الشركة".
وانتهت الرحلة بسلام مع تأخير طفيف عن الموعد المحدد، حيث وصل
ترامب
وزوجته
ميلانيا
إلى
المملكة
المتحدة وحضرا مأدبة رسمية في وندسور.
عربي-دولي
منوعات
دونالد ترامب
المملكة
الأطلسي
بلومبرغ
ميلانيا
دونالد
الملاح
ترامب
تابع
