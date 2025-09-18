حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟

Advertisement

كادت طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" ان تتعرض لحادث جوي خطير أثناء عبورها المحيط وعلى متنها الرئيس الأميركي ، بعد رصد مراقب جوي اقتراب طائرة ركاب تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" من مسارها فوق أجواء لونغ آيلاند.وبحسب وكالة " " وتقارير مراقبة الطيران، أصدر المراقب أوامر عاجلة لقائد الطائرة المدنية بالانحراف 20 درجة إلى اليمين لتفادي أي تقاطع محتمل مع الطائرة الرئاسية، خاصة وأن الفارق بين الطائرتين لم يتجاوز ثمانية أميال، وهو ما وصفته شبكة "سي بي إس" بأنه "اقتراب مقلق" في واحدة من أكثر مناطق الملاحة الجوية ازدحامًا.وأشارت "سبيريت إيرلاينز" في بيان إلى أن رحلتها التزمت بتعليمات المراقبة الجوية وهبطت بسلام في ، مؤكدة أن "السلامة على رأس أولويات الشركة".وانتهت الرحلة بسلام مع تأخير طفيف عن الموعد المحدد، حيث وصل وزوجته إلى المتحدة وحضرا مأدبة رسمية في وندسور.