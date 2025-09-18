30
اغتيال مسؤولة محلية في تعز يهزّ الشارع اليمني
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:00
A-
A+
شهدت
محافظة تعز
،
جنوب غرب
اليمن، اليوم الخميس، حادثة صادمة وغير مسبوقة، تمثّلت في اغتيال مديرة "صندوق النظافة والتحسين" في المحافظة، افتِهان المشهري، على أيدي مسلحين مجهولين.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بأنّ مسلحين مجهولين أطلقوا وابلًا من الرصاص على المشهري أثناء مرورها في سيارتها بمنطقة جولة سنان وسط
مدينة تعز
، ما أدى إلى مقتلها على الفور، وسط حالة من الذهول والصدمة بين المواطنين المتواجدين في المكان.
وتُعد هذه الجريمة الأولى من نوعها التي تستهدف امرأة في منصب رسمي في محافظة تعز، وهو ما أثار موجة غضب واستنكار واسع في الأوساط الشعبية والسياسية.
وعُرفت المشهري بنزاهتها وإخلاصها في العمل، حيث أشرفت خلال السنوات الماضية على تطوير أداء صندوق النظافة والتحسين، ما انعكس في تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين، وأبرز حضورها بشكل لافت في المشهد المحلي، بحسب مراقبين.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من عمليات الاغتيال التي شهدتها تعز مؤخرًا، والتي طالت قيادات أمنية وشخصيات محلية بارزة، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في موجة العنف التي تعصف بالمحافظة.
ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الجريمة، كما لم تصدر السلطات المحلية بيانًا يوضح ملابسات الحادثة أو يكشف عن هوية المشتبه بهم.
(العربية)
