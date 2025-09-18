سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى

أعلنت أن الجيش سيتسلم بحلول نهاية عام 2025 نظام الدفاع الجوي المتطور "الحزمة الحديدية" (Iron Beam)، القائم على تقنيات الليزر الحديثة.

Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أن النظام، الذي طُوّر من قبل مجمع "رافايل" الدفاعي بالتعاون مع شركة "إلبيت سيستيمز"، اجتاز سلسلة من الاختبارات المشتركة مع سلاح الجو في جنوب البلاد، أظهرت قدرته على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة وغيرها من الأهداف في ظروف تشغيلية مختلفة.



وذكرت أن هذه الاختبارات الناجحة تمثل مرحلة حيوية قبل بدء الانتشار التشغيلي للنظام، حيث ستبدأ الدفعات الأولى بالوصول إلى قوات الدفاع الجوي قبل نهاية العام الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن النظام، الذي طُوّر من قبل مجمع "رافايل" الدفاعي بالتعاون مع شركة "إلبيت سيستيمز"، اجتاز سلسلة من الاختبارات المشتركة مع سلاح الجو في جنوب البلاد، أظهرت قدرته على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة وغيرها من الأهداف في ظروف تشغيلية مختلفة.وذكرت أن هذه الاختبارات الناجحة تمثل مرحلة حيوية قبل بدء الانتشار التشغيلي للنظام، حيث ستبدأ الدفعات الأولى بالوصول إلى قوات الدفاع الجوي قبل نهاية العام الجاري.

وتبلغ تكلفة أنظمة اعتراض الصواريخ الحالية 50 ألف دولار على الأقل لكل منها، بينما تُعتبر تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تُركز بشكل أساسي على الصواريخ والطائرات المُسيّرة الأصغر حجمًا.



وصرحت الوزارة: "بعد إثبات أداء نظام الشعاع الحديدي، نتوقع قفزة نوعية في قدرات الدفاع الجوي من خلال نشر أنظمة أسلحة الليزر بعيدة المدى هذه".



قال إن بلاده ستكون أول دولة في العالم تشغّل هذه الأنظمة، مضيفاً أن "امتلاك القدرة على الاعتراض بالليزر يضع في صدارة التكنولوجيا العسكرية عالمياً ويجعلها الدولة الأولى التي تمتلك هذه الإمكانية". وأوضح أن سيمكّن من اعتراض الأهداف الجوية بسرعة ودقة وبأقل التكاليف.



ويُعرف النظام أيضاً باسم "درع الضوء" (Shield of Light)، ويصمم لاعتراض الصواريخ فائقة المدى وقذائف المدفعية والهاون باستخدام شعاع ليزري، مع قدرة متوقعة على تدمير الطائرات المسيّرة الصغيرة.



وتعود الخطط الأولى لتطوير هذه المنظومة إلى عام 2022 عندما اقترح رئيس الوزراء آنذاك إنشاء "جدار ليزري" دفاعي أقل تكلفة وأكثر فعالية من الصواريخ التقليدية، حيث نجحت إسرائيل في نيسان من العام نفسه بإجراء أولى الاختبارات العملية للنظام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل يوفال شتاينتز إن "آيرون بيم"، الذي تم بناؤه باستخدام تكنولوجيا البصريات التكيفية الخاصة بالشركة، "سيكون بلا شك نظامًا يغير قواعد اللعبة وله تأثير غير مسبوق على الحرب الحديثة".



من جانبها، تعمل شركة "إلبيت" على تطوير أشعة الليزر عالية الطاقة لتطبيقات عسكرية أخرى، "أولا وقبل كل شيء ليزر محمول جواً يحمل القدرة على إحداث تغيير استراتيجي في قدرات الدفاع الجوي"، كما قال الرئيس التنفيذي للشركة بيزاليل ماخليس.

