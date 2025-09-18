الشيباني في واشنطن… محطة فارقة في العلاقات السورية – الأميركية

Advertisement

أعلنت إدارة الإعلام في أن زيارة حسن الشيباني إلى تاريخية كونها الأولى منذ خمسة وعشرين عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكل محطة فارقة في مسار العلاقات – الأميركية بعد عقود من الانقطاع.وقالت إدارة الإعلام بالوزارة في تصريح لـ "سانا": إن الزيارة تعكس انفتاح على الحوار المباشر مع سعياً لفتح صفحة جديدة من العلاقات، حيث سيتم خلالها مناقشة ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري.وأوضحت أن الزيارة تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد في اجتماعات للأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً إضافياً ويؤكد جدية في إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.