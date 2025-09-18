Advertisement

عربي-دولي

الشيباني في واشنطن… محطة فارقة في العلاقات السورية – الأميركية

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:38
Doc-P-1418623-638938140235262220.png
Doc-P-1418623-638938140235262220.png photos 0
أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى واشنطن تاريخية كونها الأولى منذ خمسة وعشرين عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية – الأميركية بعد عقود من الانقطاع.
وقالت إدارة الإعلام بالوزارة في تصريح لـ "سانا": إن الزيارة تعكس انفتاح سوريا على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة سعياً لفتح صفحة جديدة من العلاقات، حيث سيتم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وأوضحت أن الزيارة تأتي قبل أيام من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً إضافياً ويؤكد جدية دمشق في إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.
وزارة الخارجية والمغتربين

الولايات المتحدة

الجمعية العامة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

القضايا

واشنطن

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24