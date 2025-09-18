Advertisement

عربي-دولي

قلق دنماركي من الأوضاع في سوريا ودعوة لبناء الثقة

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1418642-638938162615263507.png
Doc-P-1418642-638938162615263507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن "إن الوضع الأمني في سوريا مقلق".
Advertisement
وأشارت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن الى "أن نحث الحكومة السورية على تعزيز الثقة مع الأطراف الأخرى".
وأكدت أن "الضربات الإسرائيلية على سوريا تعكس مشهدا خطيرا للغاية". (الحدث)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني: الحكومة الألمانية تتوقع من إيران أن تعيد بناء الثقة وتسمح بتفتيش منشآتها
lebanon 24
18/09/2025 19:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيطالية: يجب العمل من أجل تعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
18/09/2025 19:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إذا تم التوصل لاتفاق ستكون إيران مستعدة للدخول في برامج جديدة لبناء الثقة
lebanon 24
18/09/2025 19:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية
lebanon 24
18/09/2025 19:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

سوريا

سورية

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:11 | 2025-09-18
12:03 | 2025-09-18
12:00 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
10:38 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24