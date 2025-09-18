كان نائباً في عهد الأسد... إختطاف رجل أعمال سوريّ في دمشق

أفادت مصادر سوريّة عن خطف رجل الأعمال السوريّ وعضو السابق والمنتج التلفزيوني ، في العاصمة على يدّ مجهولين.

وقبنض هو مالك ورئيس مجلس إدارة "شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني"، وعضو مجلس الشعب السوري من العام 2016 حتى سقوط نظام في 8 كانون الاول 2024. (ارم نيوز)