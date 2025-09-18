Advertisement

عربي-دولي

كان نائباً في عهد الأسد... إختطاف رجل أعمال سوريّ في دمشق

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:11
أفادت مصادر سوريّة عن خطف رجل الأعمال السوريّ وعضو مجلس الشعب السابق والمنتج التلفزيوني محمد قبنض، في العاصمة السورية دمشق على يدّ مجهولين.
وقبنض هو مالك ورئيس مجلس إدارة "شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني"، وعضو مجلس الشعب السوري من العام 2016 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الاول 2024. (ارم نيوز)
 
 
