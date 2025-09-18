Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: حماس انتهت عسكرياً وسنواصل القتال

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:29
أعلن الجيش الإسرائيلي عن " مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباكات بجنوب غزة".
وأكد الجيش أن "الهدف من عملية غزة إعادة المخطوفين وإنهاء حكم حماس".
أضاف: سنواصل الضرب في جبهات قريبة وبعيدة.
وقال "نواصل العمل على إعادة 48 مخطوفا حيا وميتا من قطاع غزة".
وأكد: نسيطر على مساحات واسعة من غزة والسكان يعيشون في 20% من القطاع.
وتابع: حماس انتهت عسكريا. (الحدث)
 
قطاع غزة

إسرائيل

حماس

الهد

