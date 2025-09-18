الجيش الإسرائيلي: حماس انتهت عسكرياً وسنواصل القتال

Advertisement

أعلن الجيش عن " مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباكات بجنوب غزة".وأكد الجيش أن "الهدف من عملية غزة إعادة المخطوفين وإنهاء حكم ".أضاف: سنواصل الضرب في جبهات قريبة وبعيدة.وقال "نواصل العمل على إعادة 48 مخطوفا حيا وميتا من ".وأكد: نسيطر على مساحات واسعة من غزة والسكان يعيشون في 20% من القطاع.وتابع: حماس انتهت عسكريا. (الحدث)