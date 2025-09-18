الأردن: إطلاق النار قرب الجسر يهدد دور المملكة في دعم غزة

Advertisement

أشارت الخارجية الاردنية الى أن "الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين".وقالت الخارجية "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح ".أضافت: "ندين كل أعمال العنف ونرفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى للأذى".وأفادت بأن "نتابع بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".وأكدت أن "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريض مصالح المملكة للأذى". (سكاي نيوز)