28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأردن: إطلاق النار قرب الجسر يهدد دور المملكة في دعم غزة
Lebanon 24
18-09-2025
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الخارجية الاردنية الى أن "الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين".
وقالت الخارجية "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح
المملكة
".
Advertisement
أضافت: "ندين كل أعمال العنف ونرفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح
الأردن
ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى
قطاع غزة
للأذى".
وأفادت بأن "نتابع بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا
الجسر
اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".
وأكدت أن "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريض مصالح المملكة للأذى". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ألمانيا والأردن يطلقان جسرًا جويًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
Lebanon 24
ألمانيا والأردن يطلقان جسرًا جويًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
18/09/2025 22:05:35
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات الجيش الإسرائيلي تطلق النار تجاه منتظري المساعدات قرب نتساريم وسط قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
آليات الجيش الإسرائيلي تطلق النار تجاه منتظري المساعدات قرب نتساريم وسط قطاع غزة (الجزيرة)
18/09/2025 22:05:35
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات العدو الإسرائيلي تطلق النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات العدو الإسرائيلي تطلق النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة (الجزيرة)
18/09/2025 22:05:35
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
18/09/2025 22:05:35
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز
سكاي نيو
قطاع غزة
المملكة
الأردن
الجسر
المعن
اردن
تابع
قد يعجبك أيضاً
في فرنسا... هاجم أطفالاً قرب روضة فقتلته الشرطة
Lebanon 24
في فرنسا... هاجم أطفالاً قرب روضة فقتلته الشرطة
14:43 | 2025-09-18
18/09/2025 02:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
Lebanon 24
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
14:21 | 2025-09-18
18/09/2025 02:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم: هذا ما قصفناه في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم: هذا ما قصفناه في جنوب لبنان
14:03 | 2025-09-18
18/09/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب كان يدعم ضرب المواقع النووية الإيرانية
Lebanon 24
نتنياهو: ترامب كان يدعم ضرب المواقع النووية الإيرانية
13:47 | 2025-09-18
18/09/2025 01:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:43 | 2025-09-18
في فرنسا... هاجم أطفالاً قرب روضة فقتلته الشرطة
14:21 | 2025-09-18
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
14:03 | 2025-09-18
بالفيديو... أدرعي يزعم: هذا ما قصفناه في جنوب لبنان
14:00 | 2025-09-18
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
13:47 | 2025-09-18
نتنياهو: ترامب كان يدعم ضرب المواقع النووية الإيرانية
13:12 | 2025-09-18
إستقالة المبعوث الأممي إلى سوريا من منصبه
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 22:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24