عربي-دولي

الأردن: إطلاق النار قرب الجسر يهدد دور المملكة في دعم غزة

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:12
أشارت الخارجية الاردنية الى أن "الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين".
وقالت الخارجية "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة".
أضافت: "ندين كل أعمال العنف ونرفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى".
وأفادت بأن "نتابع بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".
وأكدت أن "ندين ونرفض حادثة إطلاق النار ونعتبرها خرقًا للقانون وتعريض مصالح المملكة للأذى". (سكاي نيوز)
