حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا

عربي-دولي
حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا
Lebanon 24
18-09-2025
|
14:21
أعلنت حركة "
حماس
"، أنّ
إسرائيل
تواجه "حرب استنزاف قاسية" في
قطاع غزة
، محذرة
تل أبيب
من تصاعد في أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين.
وأضافت في بيان أنّ عناصرها تلقوا تدريبات على زرع عبوات ناسفة داخل آليات الجيش
الإسرائيلي
، مؤكدة أنّ الجرافات العسكرية
الإسرائيلية
ستكون "أهدافًا" في عملياتها.
وأشارت حماس إلى أن الأسرى الإسرائيليين "موزعون في أحياء مختلفة داخل مدينة غزة".
وقالت: "لن نكون حريصين على حياتهم -الرهائن- طالما أن
نتنياهو
قرّر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير (رون أراد)".
