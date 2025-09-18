حماس لإسرائيل: لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا

Advertisement

أعلنت حركة " "، أنّ تواجه "حرب استنزاف قاسية" في ، محذرة من تصاعد في أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين.وأضافت في بيان أنّ عناصرها تلقوا تدريبات على زرع عبوات ناسفة داخل آليات الجيش ، مؤكدة أنّ الجرافات العسكرية ستكون "أهدافًا" في عملياتها.وأشارت حماس إلى أن الأسرى الإسرائيليين "موزعون في أحياء مختلفة داخل مدينة غزة".وقالت: "لن نكون حريصين على حياتهم -الرهائن- طالما أن قرّر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير (رون أراد)".