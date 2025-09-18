هل ستسمح إسرائيل بإنشاء جيش قويّ في سوريا؟

ذكر موقع " "، أنّ الكولونيل احتياط في الجيش ، كشف أنّ لن تسمح بإنشاء جيش سوريّ جديد".

وأشار إلعاد إلى أنّ "الأمر تم تناوله خلال المفاوضات بين وإسرائيل المتعلّقة بالتوصّل لاتّفاق أمنيّ بين البلدين".

وأضاف: "نُوقِشَ خلال المفاوضات موضوع ، حيث استفسر السوريون عن رأي إسرائيل بإقامة جيش سوريّ". وكشف أنّ " ردّت بصورة واضحة أنه لن يتم إنشاء جيش سوريّ، إنما سيتمّ إنشاء شرطة قوية فقط".

وأفاد إلعاد أنّ "تل أبيب لن تسمح بتاتا بإنشاء جيش في سوريا ولن تسمح بإقامة قوات يُمكن أن تشكل خطرا على إسرائيل في يوم من الأيام". (روسيا اليوم)