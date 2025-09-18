Advertisement

عربي-دولي

هل ستسمح إسرائيل بإنشاء جيش قويّ في سوريا؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد، كشف أنّ إسرائيل لن تسمح بإنشاء جيش سوريّ جديد".
وأشار إلعاد إلى أنّ "الأمر تم تناوله خلال المفاوضات بين سوريا وإسرائيل المتعلّقة بالتوصّل لاتّفاق أمنيّ بين البلدين".
وأضاف: "نُوقِشَ خلال المفاوضات موضوع الجيش السوري، حيث استفسر السوريون عن رأي إسرائيل بإقامة جيش سوريّ". وكشف أنّ "تل أبيب ردّت بصورة واضحة أنه لن يتم إنشاء جيش سوريّ، إنما سيتمّ إنشاء شرطة قوية فقط".
وأفاد إلعاد أنّ "تل أبيب لن تسمح بتاتا بإنشاء جيش في سوريا ولن تسمح بإقامة قوات يُمكن أن تشكل خطرا على إسرائيل في يوم من الأيام". (روسيا اليوم)
 
 
 
الجيش السوري

موشيه إلعاد

روسيا اليوم

الإسرائيلي

تل أبيب

روسيا

سوريا

