فيديو لحريق كبير في إيران... عدد كبير من الجرحى وإصابات حرجة

أفادت وكالة ، عن إندلاع حريق كبير في مجمع "سیمان" في بلوار مطهري في مدينة سبزوار التابعة لمحافظة خراسان رضوي .

وفي هذا السياق، قال حاكم مدينة سبزوار حامد قرباني، إنّ "عدد المصابين حتّى الآن هو 47، بينهم 3 في حالة حرجة". (ارم نيوز)