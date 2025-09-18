فيديو لحريق كبير في إيران... عدد كبير من الجرحى وإصابات حرجة

خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه ۲۷ شهریور گزارش کرد مجتمع معروف به سیمان واقع در بلوار مطهری سبزوار آتش گرفته است.
به گزارش ایرنا وسعت این آتشسوزی به حدی بود که تیم های آتشنشانی از نیشابور به سبزوار اعزام شدند. pic.twitter.com/mjv4bMiiKf
— independentpersian (@indypersian) September 18, 2025
