عربي-دولي

فيديو لحريق كبير في إيران... عدد كبير من الجرحى وإصابات حرجة

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:19
أفادت وكالة إيرنا الإيرانية، عن إندلاع حريق كبير في مجمع "سیمان" في بلوار مطهري في مدينة سبزوار التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران.
 
 
وفي هذا السياق، قال حاكم مدينة سبزوار حامد قرباني، إنّ "عدد المصابين حتّى الآن هو 47، بينهم 3 في حالة حرجة". (ارم نيوز)
 
 
 
