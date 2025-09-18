Advertisement

عربي-دولي

ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1418773-638938364441962405.png
Doc-P-1418773-638938364441962405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه كان قد أخبر الناشط اليميني الراحل وحليفه شارلي كيرك، بأنه قد يصبح رئيسًا في يوم من الأيام.
Advertisement

ووصف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كيرك بأنه "أميركي عظيم"، مشيرا إلى أنه "قتل بسبب تعبيره عن رأيه".


وتابع ترامب: "قلت له تشارلي، لديك فرصة جيدة لتصبح رئيسا للولايات المتحدة يوما ما".


كما شكر ترامب المواطنين البريطانيين الذين قدموا تعازيهم بعد مقتل كيرك، وأعرب عن أمله في أن تقود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "حركة للدفاع عن تقاليد الحرية المجيدة"، وفقا لما نقلته صحيفة"أنديبندنت".


وقتل الناشط اليميني والحليف المقرب من ترامب، تشارلي كيرك رميا بالرصاص خلال فعاليات جماعية في ولاية يوتا، الأسبوع الماضي.

مواضيع ذات صلة
ترامب: أثمن موقف المواطنين البريطانيين الذين أعربوا عن تعازيهم بمقتل تشارلي كيرك
lebanon 24
19/09/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من إدارة ترامب.. طلبٌ مفاجئ بعد اغتيال كيرك!
lebanon 24
19/09/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
lebanon 24
19/09/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب متحدثا عن قاتل الناشط تشارلي كيرك: أتمنى أن ينال عقوبة الإعدام
lebanon 24
19/09/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البريطانيين

ولاية يوتا

كير ستارمر

مؤتمر صحفي

البريطاني

المملكة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-09-18
16:20 | 2025-09-18
16:00 | 2025-09-18
15:48 | 2025-09-18
15:41 | 2025-09-18
15:19 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24