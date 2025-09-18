ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما



قال الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، إنه كان قد أخبر الناشط اليميني الراحل وحليفه شارلي كيرك، بأنه قد يصبح رئيسًا في يوم من الأيام.

ووصف ، في مشترك مع رئيس الوزراء ، كيرك بأنه "أميركي عظيم"، مشيرا إلى أنه "قتل بسبب تعبيره عن رأيه".





وتابع ترامب: "قلت له تشارلي، لديك فرصة جيدة لتصبح رئيسا للولايات المتحدة يوما ما".





كما شكر ترامب المواطنين الذين قدموا تعازيهم بعد مقتل كيرك، وأعرب عن أمله في أن تقود والمملكة المتحدة "حركة للدفاع عن تقاليد الحرية المجيدة"، وفقا لما نقلته صحيفة"أنديبندنت".





وقتل الناشط اليميني والحليف المقرب من ترامب، تشارلي كيرك بالرصاص خلال فعاليات جماعية في ، الأسبوع الماضي.



