27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: قلت لتشارلي كيرك إنه قد يصبح رئيسًا يومًا ما
Lebanon 24
18-09-2025
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، إنه كان قد أخبر الناشط اليميني الراحل وحليفه شارلي كيرك، بأنه قد يصبح رئيسًا في يوم من الأيام.
Advertisement
ووصف
ترامب
، في
مؤتمر صحفي
مشترك مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
، كيرك بأنه "أميركي عظيم"، مشيرا إلى أنه "قتل بسبب تعبيره عن رأيه".
وتابع ترامب: "قلت له تشارلي، لديك فرصة جيدة لتصبح رئيسا للولايات المتحدة يوما ما".
كما شكر ترامب المواطنين
البريطانيين
الذين قدموا تعازيهم بعد مقتل كيرك، وأعرب عن أمله في أن تقود
الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة "حركة للدفاع عن تقاليد الحرية المجيدة"، وفقا لما نقلته صحيفة"أنديبندنت".
وقتل الناشط اليميني والحليف المقرب من ترامب، تشارلي كيرك
رميا
بالرصاص خلال فعاليات جماعية في
ولاية يوتا
، الأسبوع الماضي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: أثمن موقف المواطنين البريطانيين الذين أعربوا عن تعازيهم بمقتل تشارلي كيرك
Lebanon 24
ترامب: أثمن موقف المواطنين البريطانيين الذين أعربوا عن تعازيهم بمقتل تشارلي كيرك
19/09/2025 00:36:38
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من إدارة ترامب.. طلبٌ مفاجئ بعد اغتيال كيرك!
Lebanon 24
من إدارة ترامب.. طلبٌ مفاجئ بعد اغتيال كيرك!
19/09/2025 00:36:38
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
Lebanon 24
ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
19/09/2025 00:36:38
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب متحدثا عن قاتل الناشط تشارلي كيرك: أتمنى أن ينال عقوبة الإعدام
Lebanon 24
ترامب متحدثا عن قاتل الناشط تشارلي كيرك: أتمنى أن ينال عقوبة الإعدام
19/09/2025 00:36:38
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البريطانيين
ولاية يوتا
كير ستارمر
مؤتمر صحفي
البريطاني
المملكة
قد يعجبك أيضاً
زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا
Lebanon 24
زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا
16:32 | 2025-09-18
18/09/2025 04:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بفلسطين قبل نهاية الشهر
Lebanon 24
فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بفلسطين قبل نهاية الشهر
16:20 | 2025-09-18
18/09/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستسمح إسرائيل بإنشاء جيش قويّ في سوريا؟
Lebanon 24
هل ستسمح إسرائيل بإنشاء جيش قويّ في سوريا؟
16:00 | 2025-09-18
18/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف جدّاً ضرب منطقة روسيّة... قوّته بلغت 7.8
Lebanon 24
زلزال عنيف جدّاً ضرب منطقة روسيّة... قوّته بلغت 7.8
15:48 | 2025-09-18
18/09/2025 03:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن غزة
Lebanon 24
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن غزة
15:41 | 2025-09-18
18/09/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:32 | 2025-09-18
زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا
16:20 | 2025-09-18
فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بفلسطين قبل نهاية الشهر
16:00 | 2025-09-18
هل ستسمح إسرائيل بإنشاء جيش قويّ في سوريا؟
15:48 | 2025-09-18
زلزال عنيف جدّاً ضرب منطقة روسيّة... قوّته بلغت 7.8
15:41 | 2025-09-18
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن غزة
15:19 | 2025-09-18
فيديو لحريق كبير في إيران... عدد كبير من الجرحى وإصابات حرجة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 00:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24