قرب الصين ومواقع نووية… سبب اهتمام ترامب بباغرام

Advertisement

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن، الخميس، "نحاول استعادتها.. نحاول استعادتها لأنهم يحتاجون إلى أشياء منا"، مشيرًا إلى أن قرب من مناطق تصنيع الأسلحة النووية في أحد أسباب الاهتمام بها.وكانت قد انسحبت من باغرام في تموز 2021 قبل اكتمال الانسحاب من أفغانستان وعودة طالبان إلى الحكم، منهيةً بذلك عقدين من الوجود العسكري المكثف في البلاد.ومنذ عودته إلى ، ينتقد ترامب تخلي إدارة سلفه جو بايدن عن القاعدة، معتبرًا أنه أضعف موقف واشنطن الإقليمي وعزّز نفوذ الصين.لكن مسؤولين وخبراء عسكريين أميركيين قلّلوا من إمكانية تنفيذ خطة كهذه، مؤكدين أن إعادة السيطرة على باغرام قد يتطلب إرسال عشرات الآلاف من الجنود، إضافة إلى منظومات دفاعية متقدمة، ومجهود لوجستي هائل لإعادة تشغيل القاعدة وتأمين محيطها ضد هجمات محتملة من طالبان أو تنظيمات أخرى.وقال مسؤول أميركي، إنه لا يوجد أي تخطيط نشط في البنتاغون لاستعادة باغرام، موضحًا أن العملية ستكون "مهمة ضخمة ومكلفة" مع مخاطر تفوق مزايا القاعدة الاستراتيجية.وتأتي تصريحات ترامب فيما تجري الأميركية مراجعة شاملة للانسحاب من أفغانستان عام 2021، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والمنافسة مع الصين. (العين)