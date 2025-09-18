زحف إسرائيلي بري تدريجي نحو قلب غزة.. قصف مكثف وانقطاع الاتصالات والإنترنت

Advertisement

وتسيطر القوات منذ أسابيع على الأحياء الشرقية للمدينة، وقصفت في الأيام الماضية حيي الشيخ رضوان وتل ، تمهيدًا للتقدم نحو وسط غزة وغربها، حيث يتركز معظم السكان.وقالت في غزة إن ما لا يقل عن 85 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء غارات إسرائيلية أو إطلاق النار، معظمهم في مدينة غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أربعة من جنوده في اشتباكات بجنوب القطاع.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي بالزحف نحو وسط المدينة بمشاركة المشاة والدبابات والمدفعية وسلاح الجو، مضيفًا أن العملية ستتصاعد تدريجيًا للضغط على والتفاوض حول الرهائن.ولا يزال 48 رهينة من الذين اقتيدوا إلى غزة في السابع من تشرين الأول 2023 داخل القطاع، ويُعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة. وأعلنت القسام أن الرهائن "موزعون داخل أحياء مدينة غزة"، محذرة من أن توسيع العملية العسكرية يعني فقدان أي أسير "حيًا أو ميتًا".انقطاع الاتصالات والإنترنت زاد من مخاوف السكان. وقالت شركة الاتصالات إن خدماتها توقفت بسبب استهداف المسارات الرئيسية المغذية للمنطقة. فيما أكد نازحون أن كثيرين لا يملكون الإمكانات المالية للنزوح، بينما يرفض آخرون مغادرة بيوتهم.ويلقي الجيش الإسرائيلي منشورات تحث السكان على النزوح نحو مناطق جنوب القطاع، لكن منظمات الإغاثة تؤكد أن الأوضاع هناك مأساوية مع نقص الغذاء والدواء والمأوى.وقالت إن النقص الحاد في بمستشفيات غزة قد يؤدي إلى توقف الخدمات خلال أيام، مشيرة إلى وفاة أربعة فلسطينيين إضافيين، بينهم طفل، جراء سوء التغذية خلال الساعات الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الجوع إلى 435 منذ بدء الحرب.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في جنوب ، ليرتفع إلى 472 عدد العسكريين الذين قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول 2023، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنهم قضوا داخل عربة عسكرية في رفح.وتقول إن حماس تتحمل مسؤولية استمرار الحرب، بينما تؤكد الحركة أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.