Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تواجه 4 جبهات في يوم واحد

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1418816-638938614642968328.png
Doc-P-1418816-638938614642968328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في يوم حافل بالتصعيد، واجهت إسرائيل الخميس أربع جبهات متزامنة أسفرت عن مقتل ستة من جنودها بينهم ضابط، وتسببت في إطلاق صافرات الإنذار من أقصى الجنوب حتى وسط البلاد، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان.
Advertisement

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أربعة جنود، بينهم ضابط، قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة. وجاء الهجوم في وقت يعمّق الجيش عملياته البرية في مدينة غزة.

وبعد ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط يبلغ 68 عامًا وجندي يبلغ 20 عامًا في عملية إطلاق نار وطعن عند معبر الملك حسين (اللنبي) على الحدود بين الضفة الغربية والأردن. وأفادت التحقيقات الأولية بأن المهاجم كان يقود شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة. وأوصى الجيش بوقف إدخال المساعدات من الأردن حتى استكمال التحقيق وتشديد إجراءات الفحص.

في موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة أُطلقت من اليمن سقطت قرب فندق في إيلات جنوب البلاد مسببة أضرارًا مادية، فيما دوّت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ آخر أُطلق من اليمن.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أربعة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنها مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان. وقال إن الحزب يحاول إعادة بناء بنيته التحتية في الجنوب لاستهداف إسرائيل.

الهجمات المتزامنة أثارت تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي حول قدرة الجيش على مواجهة حرب متعددة الجبهات، خاصة بعد إعلان الجيش أنه "هزم" لواء رفح التابع لحماس. وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين إن القوات الإسرائيلية تواصل التقدم نحو قلب مدينة غزة وإن المزيد من الوحدات ستنضم إلى المناورة خلال الأيام المقبلة.

تزامن التصعيد مع تراجع شعبية حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ أظهر استطلاع جديد أن المعارضة قادرة على تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية، فيما حصل "الليكود" على 24 مقعدًا فقط، مقابل تقدم أحزاب أخرى أبرزها حزب نفتالي بينيت الجديد بـ21 مقعدًا.

ويعكس هذا اليوم الاستثنائي مدى اتساع دائرة المخاطر أمام إسرائيل في غزة والحدود الأردنية وجنوب لبنان واليمن، وسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة على حكومة نتنياهو. (العين)
مواضيع ذات صلة
رعد: العدو لم يستطع استيعاب حل لمشكلة جبهة واحدة من الجبهات التي فتحها
lebanon 24
19/09/2025 09:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل
lebanon 24
19/09/2025 09:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة اسرائيل
lebanon 24
19/09/2025 09:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 106 مسيرات للقوات الأوكرانية خلال يوم واحد
lebanon 24
19/09/2025 09:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

قطاع غزة

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:58 | 2025-09-19
01:38 | 2025-09-19
01:34 | 2025-09-19
00:58 | 2025-09-19
00:50 | 2025-09-19
00:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24