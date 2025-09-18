إسرائيل تواجه 4 جبهات في يوم واحد

Advertisement

في يوم حافل بالتصعيد، واجهت الخميس أربع جبهات متزامنة أسفرت عن مقتل ستة من جنودها بينهم ضابط، وتسببت في إطلاق صافرات الإنذار من أقصى الجنوب حتى وسط البلاد، فيما شن الجيش غارات على مواقع في .قالت القناة 12 إن أربعة جنود، بينهم ضابط، قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم العسكرية في رفح جنوب . وجاء الهجوم في وقت يعمّق الجيش عملياته البرية في مدينة غزة.وبعد ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط يبلغ 68 عامًا وجندي يبلغ 20 عامًا في عملية إطلاق نار وطعن عند معبر الملك حسين (اللنبي) على الحدود بين والأردن. وأفادت التحقيقات الأولية بأن المهاجم كان يقود شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة. وأوصى الجيش بوقف إدخال المساعدات من الأردن حتى استكمال التحقيق وتشديد إجراءات الفحص.في موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة أُطلقت من اليمن سقطت قرب فندق في إيلات جنوب البلاد مسببة أضرارًا مادية، فيما دوّت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ آخر أُطلق من اليمن.كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أربعة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب ، مشيرًا إلى أنها مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان. وقال إن الحزب يحاول إعادة بناء بنيته التحتية في الجنوب لاستهداف إسرائيل.الهجمات المتزامنة أثارت تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي حول قدرة الجيش على مواجهة حرب متعددة الجبهات، خاصة بعد إعلان الجيش أنه "هزم" لواء رفح التابع لحماس. وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين إن القوات الإسرائيلية تواصل التقدم نحو قلب مدينة غزة وإن المزيد من الوحدات ستنضم إلى المناورة خلال الأيام المقبلة.تزامن التصعيد مع تراجع شعبية حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ أظهر استطلاع جديد أن قادرة على تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية، فيما حصل "الليكود" على 24 مقعدًا فقط، مقابل تقدم أحزاب أخرى أبرزها حزب نفتالي بينيت الجديد بـ21 مقعدًا.ويعكس هذا اليوم الاستثنائي مدى اتساع دائرة المخاطر أمام إسرائيل في غزة والحدود الأردنية وجنوب لبنان واليمن، وسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة على حكومة نتنياهو. (العين)