28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا الروسية.. وتحذيرات من تسونامي
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال عنيف منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق
روسيا
فجر الجمعة، بلغت قوته وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 7.8 درجات على عمق 10 كيلومترات، في حين قدّرت وزارة الطوارئ الروسية شدته بـ 7.2 درجات.
Advertisement
الهزة، التي وقعت على بعد 128 كيلومتراً شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، تبعتها ارتدادات وصلت قوتها إلى 5.8 درجات، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة التأهب القصوى وتحذير السكان من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي).
وسجلت أمواج بارتفاع تراوح بين 30 و62 سنتيمتراً على طول الساحل الشرقي لشبه
الجزيرة
الممتدة إلى بحر بيرينغ والمحيط الهادئ، من دون أن تُسجل أضرار كبيرة. كما شمل التحذير أجزاء من جزر كوريل شمالي
اليابان
، في حين رفعت السلطات الأميركية لاحقاً تحذيرات مماثلة عن ألاسكا.
حاكم كامتشاتكا،
فلاديمير
سولودوف، أكد أن فرق الطوارئ باشرت عمليات فحص عاجلة للمؤسسات والمباني السكنية، مشدداً على "صمود السكان في مواجهة الكارثة".
وتقع
شبه الجزيرة
ضمن "حلقة النار" في
المحيط الهادئ
، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم. وكانت قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالين تجاوزت قوتهما سبع درجات، فيما اجتاح تسونامي في
تموز
الماضي بلدة سيفيرو-كوريلسك بعد زلزال هو الأقوى في المنطقة منذ 73 عاماً. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
19/09/2025 09:11:12
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الطوارئ الروسية: تسونامي محتمل في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا
Lebanon 24
الطوارئ الروسية: تسونامي محتمل في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا
19/09/2025 09:11:12
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
19/09/2025 09:11:12
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
Lebanon 24
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
19/09/2025 09:11:12
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
المحيط الهادئ
شبه الجزيرة
سكاي نيوز
فلاديمير
الجزيرة
اليابان
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
Lebanon 24
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:58 | 2025-09-19
19/09/2025 01:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
Lebanon 24
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:38 | 2025-09-19
19/09/2025 01:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
01:34 | 2025-09-19
19/09/2025 01:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
Lebanon 24
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:58 | 2025-09-19
19/09/2025 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
19/09/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:58 | 2025-09-19
السعودية وباكستان.. هل تصبح الرياض رسميًا تحت مظلة نووية؟
01:38 | 2025-09-19
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
01:34 | 2025-09-19
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
00:58 | 2025-09-19
حرب غزة.. ألمانيا تتردّد في دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل
00:50 | 2025-09-19
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
00:44 | 2025-09-19
"نرفض تسييس الرياضة".. الكرملين يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إسرائيل
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 09:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24