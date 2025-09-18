Advertisement

عربي-دولي

زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا الروسية.. وتحذيرات من تسونامي

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:56
ضرب زلزال عنيف منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا فجر الجمعة، بلغت قوته وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 7.8 درجات على عمق 10 كيلومترات، في حين قدّرت وزارة الطوارئ الروسية شدته بـ 7.2 درجات.
الهزة، التي وقعت على بعد 128 كيلومتراً شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، تبعتها ارتدادات وصلت قوتها إلى 5.8 درجات، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة التأهب القصوى وتحذير السكان من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي).

وسجلت أمواج بارتفاع تراوح بين 30 و62 سنتيمتراً على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الممتدة إلى بحر بيرينغ والمحيط الهادئ، من دون أن تُسجل أضرار كبيرة. كما شمل التحذير أجزاء من جزر كوريل شمالي اليابان، في حين رفعت السلطات الأميركية لاحقاً تحذيرات مماثلة عن ألاسكا.

حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، أكد أن فرق الطوارئ باشرت عمليات فحص عاجلة للمؤسسات والمباني السكنية، مشدداً على "صمود السكان في مواجهة الكارثة".

وتقع شبه الجزيرة ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم. وكانت قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالين تجاوزت قوتهما سبع درجات، فيما اجتاح تسونامي في تموز الماضي بلدة سيفيرو-كوريلسك بعد زلزال هو الأقوى في المنطقة منذ 73 عاماً. (سكاي نيوز)
