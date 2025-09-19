Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: دولة تعيّن أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1418829-638938632776116223.jpg
Doc-P-1418829-638938632776116223.jpg photos 0
أعلنت ألبانيا، عن إدماج ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" في حكومتها، في خطوة وُصفت بأنها سابقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الوزيرة الافتراضية، التي تحمل اسم "ديلا" وتعني "الشمس" بالألبانية، صُممت على هيئة امرأة ترتدي الزي التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا. وكانت سابقاً مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية قبل أن تتحول إلى شخصية بصرية تُقدَّم كـ"وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي".
 
 
رئيس الوزراء إدي راما أوضح أن الهدف من المشروع هو توظيف خبرات محلية ودولية وتحويل المؤسسات الحكومية إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي. وقد صوّت البرلمان بالأغلبية الاشتراكية لصالح إدماج "ديلا" رغم اعتراضات المعارضة.

مع ذلك، لم تُدرج الوزيرة الافتراضية ضمن القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، لكن الوثائق الرسمية حمّلت راما مسؤولية "إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي".

المعارضة والخبراء أبدوا تحفظات على التجربة. فزعيم المعارضة جازمينت باردي وصفها بأنها "خيال دعائي" للتغطية على الفساد، واعتبرها مخالفة للدستور الذي يشترط أن يكون الوزراء من البشر الألبان. أما خبراء التكنولوجيا فرأوا أن للذكاء الاصطناعي دوراً في المشتريات العامة وتحسين الخدمات، لكن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24