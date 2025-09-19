Advertisement

عربي-دولي

خطط جديدة لتعزيز الأمن الداخلي في العاصمة السورية

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:28
تجري السلطات الأمنية السورية مباحثات مع شخصيات ووجهاء من أجل تفعيل عدة نقاط أمنية في بعض أحياء العاصمة دمشق، وفق ما كشفت عنه قناة "الإخبارية" السورية.
والتقى قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، أهالي ووجهاء منطقتيْ "دمر" و"مشروع دمر"، لبحث الوضع الأمني وسبل تعزيز الاستقرار عبر تفعيل نقاط أمنية جديدة.
