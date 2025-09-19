خطط جديدة لتعزيز الأمن الداخلي في العاصمة السورية

Advertisement

تجري مباحثات مع شخصيات ووجهاء من أجل تفعيل عدة نقاط أمنية في بعض أحياء العاصمة ، وفق ما كشفت عنه قناة "الإخبارية" السورية.والتقى قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، أهالي ووجهاء منطقتيْ "دمر" و"مشروع دمر"، لبحث الوضع الأمني وسبل تعزيز الاستقرار عبر تفعيل نقاط أمنية جديدة.