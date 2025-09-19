Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1418837-638938650237921185.png
Doc-P-1418837-638938650237921185.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات في ميناء رافينا الإيطالي أمس الخميس رفضها دخول شاحنتين كانتا محملتين بمتفجرات في طريقهما إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد الاحتجاجات الشعبية والعمالية على الحرب في قطاع غزة.
Advertisement

وأوضح أليساندرو باراتوني، رئيس بلدية رافينا، أن هيئة الميناء استجابت للطلب المقدم من البلدية والحكومة المحلية لمنع مرور الشاحنتين، مشيرًا إلى أن «الدولة الإيطالية تحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، لكن ثغرات بيروقراطية تسمح بمرورها عبر إيطاليا من دول أخرى، وهو أمر غير مقبول». ولم يقدم المسؤول تفاصيل دقيقة عن مصدر الشاحنتين أو طبيعة المتفجرات التي كانت تحملها.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الغضب الشعبي والعمالي في إيطاليا ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث أعلن أكبر نقابة عمالية في البلاد عن تنظيم إضراب عام نصف يوم غدٍ، مع تجمعات احتجاجية في روما ومدن أخرى للمطالبة بوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل. كما أعلنت نقابتان أخريان عن إضراب في 22 أيلول المقبل، لمحاولة منع مرور الشحنات العسكرية من موانئ رئيسية مثل جنوة وليفورنو.

ولم يعلق متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما على الواقعة بسبب نقص المعلومات المتوفرة حول الشاحنتين ومحتوياتهما.

ولا يقتصر الاحتجاج على إيطاليا، إذ سبق أن اتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان خطوات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. ففي حزيران الماضي، رفض عمال ميناء مرسيليا تحميل حاويات تحتوي على معدات عسكرية متجهة إلى حيفا، معبرين عن رفضهم المشاركة في ما وصفوه بـ«الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية».

تأتي هذه التحركات العمالية الأوروبية في وقت تشهد فيه الحرب على غزة تصعيدًا ميدانيًا وإنسانيًا كبيرًا، مع استمرار الدعوات الدولية لوقف العنف وحماية المدنيين.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مرفأ رافينا في إيطاليا منع دخول سفن تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل بعد احتجاج عمال المرفأ ضد الحرب على غزة
lebanon 24
19/09/2025 11:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تسليم شحنة من الأسلحة من مخيم برج الشمالي بعيداً عن أعين الإعلام
lebanon 24
19/09/2025 11:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وجهتها كانت إلى لبنان.. ضبط شحنة أسلحة في سوريا (صور)
lebanon 24
19/09/2025 11:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": خروج أول شاحنة مُحمّلة بالأسلحة من مخيّم برج البراجنة
lebanon 24
19/09/2025 11:54:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

قطاع غزة

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2025-09-19
04:20 | 2025-09-19
04:10 | 2025-09-19
03:31 | 2025-09-19
03:30 | 2025-09-19
03:00 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24