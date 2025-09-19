Advertisement

عربي-دولي

إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:38
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة عن إجراء إخلاء واسع النطاق لآلاف السكان في وسط برلين، بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في نهر "شبريه". وأفاد متحدث باسم الشرطة أن القنبلة اكتُشفت أثناء أعمال بناء في حي "فيشرينزيل"، وسيتم تفكيكها في مكانها بسبب صعوبة نقلها، فيما حذر المسؤولون من تأثير الطمي في النهر على عملية التفكيك.
تم فرض طوق أمني بقطر نحو 500 متر، حيث انتقل رجال الأمن من منزل إلى منزل لإبلاغ السكان بالإخلاء. وتضم المنطقة المحظورة بعض السفارات ومكاتب الإدارة المحلية، فيما استثني مستشفى يقع ضمن النطاق الأمني من الإخلاء.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تستمر عملية التفكيك حتى ساعات الصباح الأولى، وتم تعليق حركة السفن في النهر، وإغلاق الشوارع، وإيقاف خط المترو، مع تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لمن لا يمكنهم المبيت عند أقارب أو أصدقاء. كما نشرت الشرطة خرائط تحدد الشوارع المتأثرة.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر حملات الإخلاء في برلين خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بتفكيك القنابل المتبقية من الحرب العالمية الثانية، وسط اهتمام واسع لضمان سلامة السكان والممتلكات.
