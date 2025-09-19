30
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إخلاء الآلاف في برلين.. العثور على قنبلة من الحرب العالمية
Lebanon 24
19-09-2025
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الألمانية
اليوم الجمعة عن إجراء إخلاء واسع النطاق لآلاف السكان في وسط
برلين
، بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في نهر "شبريه". وأفاد متحدث باسم الشرطة أن القنبلة اكتُشفت أثناء أعمال بناء في حي "فيشرينزيل"، وسيتم تفكيكها في مكانها بسبب صعوبة نقلها، فيما حذر المسؤولون من تأثير الطمي في النهر على عملية التفكيك.
Advertisement
تم فرض طوق أمني بقطر نحو 500 متر، حيث انتقل رجال الأمن من منزل إلى منزل لإبلاغ السكان بالإخلاء. وتضم المنطقة المحظورة بعض السفارات ومكاتب
الإدارة المحلية
، فيما استثني مستشفى يقع ضمن النطاق الأمني من الإخلاء.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تستمر عملية التفكيك حتى ساعات الصباح الأولى، وتم تعليق حركة السفن في النهر، وإغلاق الشوارع، وإيقاف خط المترو، مع تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لمن لا يمكنهم المبيت عند أقارب أو أصدقاء. كما نشرت الشرطة خرائط تحدد الشوارع المتأثرة.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر حملات الإخلاء في برلين خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بتفكيك القنابل المتبقية من الحرب العالمية الثانية، وسط اهتمام واسع لضمان سلامة السكان والممتلكات.
مواضيع ذات صلة
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
Lebanon 24
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
19/09/2025 11:55:08
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب
Lebanon 24
العربية: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب
19/09/2025 11:55:08
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر بالجيش: آلاف من الجنود النظاميين انسحبوا من الخدمة العسكرية منذ بدء الحرب
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر بالجيش: آلاف من الجنود النظاميين انسحبوا من الخدمة العسكرية منذ بدء الحرب
19/09/2025 11:55:08
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية
19/09/2025 11:55:08
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة المحلية
الألمانية
باسم ال
نهر على
ما ن
دارت
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
Lebanon 24
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
04:31 | 2025-09-19
19/09/2025 04:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
04:20 | 2025-09-19
19/09/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
Lebanon 24
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
04:10 | 2025-09-19
19/09/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
Lebanon 24
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
03:31 | 2025-09-19
19/09/2025 03:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:31 | 2025-09-19
مجلس الأمن يصوّت اليوم… إيران بين العقوبات والمفاوضات
04:20 | 2025-09-19
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
04:10 | 2025-09-19
البرهان من الدوحة: لا حوار مع التمرد قبل فك الحصار عن المدن السودانية
03:31 | 2025-09-19
ترامب.. خطة لإعادة الأميركي إلى قاعدة أفغانستان
03:30 | 2025-09-19
تقرير لـ"Washington Post": هل سينهي احتلال غزة الحرب؟
03:00 | 2025-09-19
تحطم مروحية عسكرية أميركية في واشنطن.. والجيش يحقق
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 11:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24